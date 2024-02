Usmate. SP 177, finanziati i lavori per la messa in sicurezza con fondi regionali:“Premiata la determinazione del Comune nel sottoporre l’importanza delle opere”

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 21 febbraio 2024 – “Nelle scorse ore abbiamo appreso del finanziamento, con fondi regionali, delle opere per la completa riqualificazione della Strada Strada Provinciale 177 sul tratto che unisce Velate con Camparada. Lo stanziamento delle risorse premia la determinazione con cui questa Amministrazione Comunale, negli anni, ha saputo evidenziare l’importanza nei lavori in tutte le sedi competenti, avviando una proficua interlocuzione con la Provincia di Monza e Brianza al solo fine di ottenere interventi necessari per incrementare il livello di sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni”.

Così il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, a seguito della notizia di stanziamenti da parte di Regione Lombardia a favore della manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali. Fra i tratti finanziati figura proprio la SP 177, dove è previsto l’ampliamento della carreggiata nel tratto fra Velate e Camparada e la definizione di spazi attualmente non esistenti.

Già nell’estate 2022, presso la sede della Provincia di Monza e Brianza si era tenuta una tavola rotonda a cui aveva partecipato il sindaco Mandelli, nel quale era stato illustrato il progetto di sistemazione stradale che l’Amministrazione comunale aveva chiesto segnalando la criticità di quel tratto di strada provinciale.

La Provincia di Monza e Brianza aveva redatto un progetto mirato ad incrementare la sicurezza stradale: in particolare, era stato previsto un allargamento della carreggiata e la creazione di una pista ciclabile di 2,5 metri di larghezza da collegare con i marciapiedi già oggi esistenti. Nel corso di successivi incontri, era stata affrontata anche la reale fattibilità di finanziare l’opera, obiettivo raggiunto grazie alla destinazione di fondi regionali.

“Erano state poste le basi per un progetto realmente migliorativo rispetto alla situazione attuale, il finanziamento regionale sblocca la fattibilità dell’opera – aggiunge il Sindaco Mandelli – L’interlocuzione istituzionale ha dato i suoi frutti ed ora ci auguriamo che quanto prima possa avvenire la cantierizzazione di un intervento fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Il mio ringraziamento va ai tecnici provinciali per aver contribuito in modo sostanziale al raggiungimento di questo obiettivo”.