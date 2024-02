(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2024 – Dopo richiesta M5s, convocato Consiglio regionale straordinario sulla qualità dell’aria in Lombardia

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Bene che sia stato dato seguito alla richiesta, presentata ieri dal nostro gruppo, di convocare un Consiglio regionale straordinario per trattare il tema della qualità dell’aria in Lombardia.

Sottoporremo all’Aula un documento, all’interno del quale presenteremo le nostre proposte. Dalle possibili soluzioni per il per il trasporto pubblico, con un piano che possa prevedere incentivi fino alla gratuità per under 35 e investimenti su potenziamenti di ferrovie e metropolitane, fino misure atte a promuovere smart-working e co-working. Senza dimenticare l’importanza dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso lo sviluppo delle Comunità energetiche e l’approvazione della nostra proposta di legge sul “Reddito energetico”. Serve una moratoria per gli allevamenti intensivi e politiche volte a favorire la transizione dai modelli intensivi di allevamenti e colture, verso modelli sostenibili per imprese, lavoratori e territori. Serve un vero stop allo smodato consumo di suolo. Abbiamo imparato che il problema dell’inquinamento non si può risolvere settorialmente attraverso singole limitazioni, serve un approccio a 360° che riguarda più aspetti della nostra vita quotidiana. Quella legata all’inquinamento è un’emergenza che causa ottantamila morti l’anno e che perciò riguarda la salute di tutti. Intervenire sul tema può garantire risultati più impattanti in termini di salute pubblica, rispetto all’introduzione di qualsiasi tessera a punti. Grazie alla nostra iniziativa e alla disponibilità della maggioranza, martedì prossimo i Consiglieri regionali e i partiti che rappresentano avranno l’opportunità, da non sprecare, di dare un segnale importante» così il consigliere regionale, Nicola Di Marco, in merito alla convocazione straordinaria del Consiglio regionale, per il prossimo martedì 27 settembre.

Redazione