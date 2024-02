Superstrada Vigevano-Malpensa, da Ministero Trasporti 300 milioni

Scurati (Lega): “Grazie a Ministro Salvini finanziamento importante atteso da anni. Attenzione anche su raddoppio linea Milano-Mortara”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio – “Finalmente dopo anni di ritardi e lentezze si procede spediti verso l’avvio dei lavori per la prima tratta A della superstrada Vigevano-Malpensa, l’opera strategica che potenzierà la viabilità collegando l’aeroporto di Malpensa e l’autostrada Milano-Torino con il bacino Sud-Ovest milanese. L’accelerazione a questo progetto è arrivata grazie all’azione intrapresa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, Regione Lombardia e i Comuni interessati e segnerà l’efficientamento del sistema viabilistico dell’Abbiatense e dell’Est Ticino per migliorare i collegamenti, accorciare i tempi di percorrenza e ridurre traffico e inquinamento nei centri abitati”.

“Prosegue parallelamente il lavoro anche sul progetto di raddoppio ferroviario della linea Milano-Mortara, anch’essa opera strategica che vede la sinergia tra Ministero, Regione e Rfi per garantire l’intero finanziamento relativo alla sua realizzazione e offrire un servizio più puntuale per i pendolari. Dopo oltre dieci anni arriva quindi il semaforo verde alle infrastrutture nell’Ovest Milanese, un traguardo raggiunto ascoltando tutte le voci del territorio per giungere alla più ampia condivisione e sostenibilità dell’opera”.

Lo afferma Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’ di Regione Lombardia.