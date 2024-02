Allerta valanghe in Lombardia

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febnraio 2024 – MASSIMA ATTENZIONE‼️ per tutto il fine settimana alla situazione neve e valanghe:

❗️il bollettino di Arpa Lombardia indica il pericolo di valanghe da 3-MARCATO in aumento a 4-FORTE su Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, Prealpi Lariane, Orobie, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane e Adamello. L’indice è moderato nelle Prealpi Varesine, debole nell’Appennino Pavese.

Per qualsiasi tipo di escursione raccomandiamo la massima attenzione nella scelta degli itinerari e, in tutti i casi in cui è previsto, l’obbligo tassativo di artva, pala e sonda.

❗️Si precisa che è necessaria la massima attenzione anche per le escursioni a quote più basse, in caso di attraversamento di canali che potrebbero essere oggetto di scaricamento di valanghe avvenute sui pendii più in quota.

❗️Tenete d’occhio gli aggiornamenti, il prossimo è previsto per domani, sabato 24 febbraio, alle ore 13:00. Sul sito ufficiale del Bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia trovate i dettagli per area e per giornata e anche l’evoluzione della situazione meteorologica.

https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/neve-e-ghiacciai/bollettino-neve-e-valanghe/

(Immagine tratta da sito di Arpa Lombardia)