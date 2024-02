Il 27 febbraio a Palazzo Pirelli, il M5s Lombardia presenterà la legge sul “Reddito energetico”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia invita a conoscere la proposta di legge, depositata dal gruppo regionale a prima firma Di Marco, sul “Reddito Energetico”.

L’appuntamento è per martedì 27 febbraio, dalle ore 13.00 presso la sala “Giorno del Ricordo” di Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi, 22. Il capogruppo Nicola Di Marco illustrerà i contenuti della proposta di legge, che il M5s metterà al vaglio del Consiglio regionale.

Nicola Di Marco (M5s): «L’immobilismo del centrodestra sta segnando questa legislatura. Se dalla maggioranza non arrivano proposte, tocca a noi portare in Consiglio regionale le idee. Quella sul “Reddito energetico” riguarda la produzione di energie da fonti rinnovabili, che riteniamo sia fondamentale per contrastare l’inquinamento, ma anche per permettere ai cittadini di risparmiare sulla bolletta.

Non dimentichiamo che in Lombardia ci sono 230 mila cittadini in povertà energetica, persone che non riescono a riscaldare le proprie case anche a causa degli aumenti del costo dell’energia. Le persone che però lottano ogni fine mese contro i costi in costante aumento dell’energia, causati anche dalle decisioni del Governo, sono però molte di più.

Con questa legge noi vogliamo dare la possibilità a tutti i cittadini lombardi, anche a chi fino a ieri non se lo sarebbe potuto permettere, di produrre per le proprie abitazioni energia da fonti rinnovabili».

