Alla Scala un smartphone cade da un palco e colpisce uno spettatore: “Ti denuncio!”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2024 – Questa sera, al Teatro alla Scala, andava in scena l’attesa prima di Die Entführung aus dem Serail (Il ratto dal serraglio) di Mozart, con la storica scenografia di Giorgio Strehler con la direzione di Thomas Guggeis.

Ma, durante il secondo atto, ad uno spettatore sui palchi è caduto il suo smartphone, che ha colpito un altro spettatore seduto in platea. Il telefonino ha colpito l’uomo al volto, il quale ha urlato “Ti denuncio!”. Lo spettatore in platea ha subito consegnato alle ‘maschere” in sala il telefonino, in attesa di sapere il nome del proprietario col fine di denunciarlo, stando all’arrabbiatura. L’opera è proseguita, come da programma, emozionando tutto il pubblico.

V. A.