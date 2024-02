Rozzano. Sgomberato dalla polizia locale un appartamento occupa to abusivamente

Denunciata per occupazione abusiva una famiglia italiana di tre persone. L’alloggio è stato sigillato.

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 26 febbraio 2024 – Massima attenzione su legalità e sgomberi. Proseguono i controlli della polizia locale per contrastare i casi di abusivismo negli alloggi popolari. Nei giorni scorsi gli agenti sono intervenuti insieme ad Aler in un appartamento di via Palme.

L’operazione si è svolta a seguito della segnalazione di un cittadino residente nello stesso stabile che ha chiamato la centrale operativa. Prontamente giunta sul luogo, la polizia locale ha constatato la presenza nell’appartamento di una famiglia composta da tre persone.

I tre soggetti di origini italiane si erano introdotti approfittando del fatto che l’alloggio fosse vuoto. Per entrare hanno forzato la porta e si sono insediati stabilmente. Nei confronti degli occupanti abusivi è scattata la denuncia mentre l’appartamento è stato liberato e la polizia locale ha applicato i sigilli.

La sicurezza e la lotta all’abusivismo continuano ad essere temi prioritari per l’amministrazione comunale. Questa operazione è solo l’ultima fra gli interventi andati a buon fine anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, per questo è sempre più importante che gli abusi vengano tempestivamente segnalati.

Redazione