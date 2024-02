Ciocca sventola un cappio alla Presidente della BCE Lagarde

(mi-lorenteggio.com) Strasburgo, 26 febbraio 2024 – Ciocca, Lega: “Questo cappio è il simbolo delle politiche criminali che avete messo in atto in questi anni. Politiche che, proprio come questo cappio, hanno strozzato famiglie e imprese. Negli ultimi anni gli italiani hanno visto triplicare il costo dei loro mutui passati da 300 a 900 euro. Chiedo alla Presidente il perché di questi aumenti pregandola però di non ricorrere alla solita scusa dell’inflazione che ormai tutti abbiamo capito esser stata causata non dall’aumento della domanda, ma dalla carenza di forniture ridotte proprio a causa delle politiche europee. Secondo lei Presidente chi si è davvero arricchito e chi invece è rimasto strozzato da questi aumenti?

Il mio intervento non è solo una denuncia, ma anche un invito ad agire. I cittadini sono stanchi, l’Europa che vogliono lavora per sostenerli e proteggerli, non per strangolarli.”

Così dichiara l’Eurodeputato Angelo Ciocca, nel corso del suo intervento in apertura della sessione plenaria di Strasburgo alla presenza della Presidente della BCE Christine Lagarde.

Redazione