IED annuncia The Glitch Camp: un campeggio urbano ospiterà gratuitamente gli studenti a Milano per il Salone del Mobile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2023 – Ѐ con una call rivolta alla community delle scuole di Design nel mondo che IED annuncia The Glitch Camp, il campeggio urbano che sarà allestito negli spazi del Centro Sportivo “Enrico Cappelli Savorelli” per accogliere gratuitamente studenti e studentesse in arrivo a Milano per la Design Week, in programma dal 15 al 21 aprile.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport S.p.A., l’Istituto Europeo di Design contribuisce a rendere accessibile la settimana in cui si svolge il Salone del Mobile a quanti più giovani di provenienza internazionale possibili. La direzione è quella di rendere più democratico il patrimonio creativo e relazionale che ogni anno prende vita a Milano in quei giorni – i più stimolanti e poliedrici dedicati al Design a livello internazionale – e contribuire alla conoscenza su larga scala di questo patrimonio.

Il glitch è il disturbo, l’errore, il bug da cui può nascere un vantaggio inatteso, l’anomalia che genera un’occasione. The Glitch Camp è l’opportunità che emerge dalle complessità legate alla ricettività, individua un vantaggio nello svantaggio, le opportunità di socializzazione e crescita che ne scaturiscono.

“Quest’anno IED coglie una grande occasione, spostando il focus della sua partecipazione alla Milano Design Week dal ‘mettere in mostra’ al facilitare: IED appartiene a una Fondazione e abbiamo il dovere di dare un contributo concreto perchè gli studenti e le studentesse di tutto il mondo possano avere un accesso facilitato alle grandi occasioni offerte dalla nostra città con il Salone del Mobile. The Glitch Camp rende più semplice la partecipazione della prossima generazione di creativi all’evento di Design più importante al mondo. Ringraziamo il Comune di Milano e Milanosport per l’apertura e l’entusiasmo con cui hanno voluto sostenere il nostro progetto” – commenta Emanuele Soldini, Chief Operating Officer del Gruppo IED.

“The Glitch Camp di IED è una straordinaria occasione per tutti gli studenti che hanno interesse a vivere a pieno la settimana del Salone del Mobile – afferma Martina Riva, assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Durante la Design Week, Milano è molto di più di una vetrina delle novità del settore: è il luogo imperdibile del dialogo e dello scambio di esperienze tra i professionisti della creatività. Prendervi parte è un’opportunità unica per la crescita personale e professionale che tutti i ragazzi che studiano e sognano di lavorare nel mondo del design meritano di avere, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche. The Glitch Camp di IED risponde a questo desiderio di partecipazione con efficacia e concretezza”.

“Mettere a disposizione il Centro Sportivo Enrico Cappelli Savorelli, gestito da Milanosport S.p.A., per accogliere una community di studenti provenienti da tutto il mondo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Comprendiamo l’esigenza di poter vivere in una città internazionale come Milano, in uno dei periodi di massima espressione creativa, in maniera sostenibile, anche da un punto di vista finanziario, creando le condizioni ambientali che possano contenere il sostenimento delle spese per gli studenti, per assicurare a tutti pari opportunità di studio e, aggiungiamo, di sport – commenta Rosanna Volpe, Presidente del Consiglio di amministrazione di Milanosport S.p.A.

“I giovani rappresentano il futuro; è importante che siano dotati degli strumenti necessari per emergere e contribuire allo sviluppo della società. Ringrazio l’Istituto Europeo di Design per averci coinvolto in questo progetto dal grande valore socioculturale.”

The Glitch Camp è in linea con la trasformazione di IED S.p.A. in Società Benefit, che fonda il suo DNA nel generare valore condiviso per la collettività e l’ambiente, con l’impegno ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori. Parallelamente, l’approccio formativo IED mette sempre più al centro della sua missione il concetto di bene comune e il Design come strumento per raggiungerlo. Il DesignxCommons punta proprio sul ruolo del Design quale piattaforma trasformativa attraverso cui prendersi cura del mondo, formulare domande e individuare risposte alle esigenze che emergono, applicando la progettazione alla rigenerazione, integrazione e condivisione dei beni comuni.

Come si potrà prenotare The Glitch Camp? IED apre una call per accogliere studenti e studentesse fra i 18 e i 30 anni. Nel grande campo da calcio del Centro Sportivo “Enrico Cappelli Savorelli”, sarà allestito un campeggio per ospitare gratuitamente fino a 100 giovani a notte. La struttura del Centro Sportivo, gestito da Milanosport S.p.A., permetterà agli ospiti di poter fruire dei servizi e degli spazi comuni. Tramite una piattaforma – alla quale si potrà accedere dal sito IED dal mese di marzo – sarà possibile inviare la propria richiesta per il pernottamento fino ad un massimo di due notti e fino ad esaurimento posti.

Media partner dell’iniziativa The Glitch Camp è Fuorisalone.it.

Redazione