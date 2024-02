AFFITTI BREVI. MIRABELLI (PD): HA RAGIONE SALA, GOVERNO NON STA FACENDO NULLA

(mi-lorenteggio.com) Roma, 26 febbraio 2024 – “Beppe Sala ha ragione, il governo non sta facendo niente per ridurre il numero degli affitti brevi. La ministra Santanché sa bene che le norme che regolamentano gli affitti brevi sono una cosa e dare ai comuni gli strumenti per ridurli un’altra. La scelta del governo è non limitare gli affitti brevi e questo è evidente e finché non si farà sarà sempre più difficile trovare nelle grandi città case in affitto a canoni sostenibili”. Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

