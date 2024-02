Buccinasco. Premio Castellum 2024: aperte le candidature per le benemerenze civiche

Sono aperte le candidature per le benemerenze civiche promosse come ogni anno dall’Amministrazione comunale. La cittadinanza è invitata a mandare le proposte entro il 28 marzo al Servizio Cultura: cultura@comune.buccinasco.mi.it. Il Premio Castellum sarà consegnato in occasione della cerimonia della Festa della Liberazione

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 27 febbraio 2024 – Ogni anno l’Amministrazione comunale, insieme alla comunità cittadina, ringrazia in forma simbolica cittadine e cittadini, in vita o alla memoria, che si sono distinti per alti meriti in campo civico, sociale, scientifico, artistico e letterario sul territorio.

È la benemerenza civica “Premio Castellum”, che sarà consegnato durante la celebrazione della Festa della Liberazione giovedì 25 aprile in piazza dei Giusti (via Manzoni) a partire dalle ore 10.

La cittadinanza è invitata a proporre le candidature entro il giorno 28 marzo 2024 scrivendo una mail al Servizio Cultura: cultura@comune.buccinasco.mi.it.

Nella mail occorre indicare il nome e il cognome del candidato/a e la motivazione, oltre ai nomi e cognomi dei proponenti (uno o più persone). Il premio sarà assegnato da una commissione composta dal sindaco, dal presidente del Consiglio comunale e da due consiglieri comunali, in rappresentanza di maggioranza e opposizione. La commissione valuta i requisiti dei candidati proposti da cittadini, associazioni, gruppi: il giudizio è libero, indipendente e inappellabile.

“Ormai da qualche anno – dichiara il sindaco Rino Pruiti – abbiamo ripreso questa tradizione di grande spessore che ci permette di ringraziare pubblicamente eccellenze e talenti del nostro territorio: sono davvero tante le persone che, grazie al loro impegno in tanti campi (dall’arte al sociale allo sport, alle più svariate professioni), contribuiscono alla crescita della nostra comunità e a dare lustro alla nostra città. Desideriamo ringraziarli per il loro impegno e il loro contributo e ringraziamo fin da ora chi (spero in tanti) vorranno inviarci le candidature in modo che questo premio sia davvero partecipato e patrimonio comune”.