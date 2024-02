UNIVERSITÀ, ASSESSORE FERMI VISITA SAN RAFFAELE: PRONTE DUE MISURE INNOVATIVE PER SOSTENERE RICERCA E PER AVVICINARE PROGETTI A MERCATO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2024 – La terza tappa del tour fra gli Atenei lombardi ha portato l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, a visitare l’Università Vita – San Raffaele.

“Ho potuto approfondire una realtà straordinaria – ha spiegato Fermi – che ritengo un modello perché riesce a unire gli elementi che possono garantire un’esperienza di successo. Ringrazio il rettore Enrico Gherlone e i professori Gianvito Martino e Pierpaolo Sileri per il quadro didattico che mi hanno tracciato. Idee oggettivamente positive e al passo con i tempi. Ho voluto conoscere dall’interno le nostre università, per programmare i prossimi interventi a partire dall’ascolto. Al San Raffaele ho trovato una capacità di formazione che è indubbiamente un’eccellenza che ben si inserisce all’interno di un panorama di altissimo livello”.

L’assessore ha quindi fatto un affondo sulla Ricerca che la Lombardia “ha nel dna”. Da qui l’idea di utilizzare una parte dei fondi europei per questo settore e di raddoppiare le risorse destinate a questo settore.

“Ho voluto rendermi conto di persona – ha concluso Fermi – di come poter concretamente unire i tre ambiti del mio assessorato, ossia università, ricerca e innovazione. In questa direzione sto predisponendo due misure: la prima ci permetterà di utilizzare una quota di finanziamento Fesr (Fondi europeo Sviluppo regionale), proprio quando finiranno i fondi del Pnrr, per una misura che si spalmerà su tre anni (2025-2027) con l’obiettivo di rinnovare tutto l’ambito della ricerca universitaria (aule, macchinari e dotazioni di vario tipo). La seconda, completamente innovativa è dedicata proprio agli istituti di ricerca, pubblici e privati. L’obiettivo è quello di dare una mano in quella fase molto delicata che si verifica sempre tra lo studio e il momento di ‘agganciare’ il mercato. Spesso ci sono ottimi progetti che non riescono a fare il passo decisivo, ed è un vero peccato. Siamo convinti che delle risorse ben utilizzate possono aiutare a raggiungere il mercato con percentuali maggiori rispetto ad oggi”.

L’assessore Fermi ha quindi avuto la possibilità di visitare l’Istituto di Neurologia sperimentale, il Centro Imaging Sperimentale e il Centro Eccellenza Risonanza Magnetica ad Alto Campo”.

