LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: A TRE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE SUPERATO IL MILIONE DI EURO VINTO DAI CLIENTI BENNET

(mi-lorenteggio.com) Montano Lucino, 01 marzo 2024. Approvata dal Governo a febbraio 2021 e resa operativa in tutti i punti vendita Bennet, la Lotteria degli Scontrini non si è mai fermata. Secondo i calcoli dell’Azienda, i clienti Bennet che hanno aderito all’iniziativa hanno vinto, nel periodo che va da primavera 2021 a dicembre 2023, premi in denaro per un totale di 1.020.000 euro.

L’iniziativa era stata varata dal Parlamento nel 2021 come strumento per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. L’idea base prevede che ogni scontrino emesso sia considerato una sorta di biglietto della lotteria e come tale consenta di vincere un premio in denaro, sia al consumatore sia all’esercente che ha emesso lo scontrino. Un po’ più complessa la meccanica, su cui il Governo sta attualmente lavorando per inserire alcune semplificazioni. Per partecipare occorre collegarsi al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, inserire il codice fiscale e ottenere un codice a barre. Il codice va poi mostrato in cassa a ogni acquisto superiore a 1 euro, che deve essere obbligatoriamente saldato con sistemi di pagamento elettronici. Per ogni euro speso si ottiene un biglietto della lotteria virtuale, fino a un massimo di mille biglietti.

“Siamo contenti che i nostri clienti continuino a godere dei benefici di questa iniziativa – ha dichiarato l’Azienda – Fin dall’inizio ci siamo prodigati affinché il meccanismo funzionasse bene. Gli operatori sono stati adeguatamente formati e questa è stata sicuramente una decisione importante, da un lato per stimolare i nostri clienti a usare i pagamenti elettronici e dall’altro per facilitare il loro desiderio di tentare la fortuna in un modo controllato e senza alcun margine di rischio”.

