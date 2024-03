Milano Photofestival: l’edizione 2024 della rassegna di fotografia non avrà luogo.

L’importante appuntamento con la fotografia d’autore promosso da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging tornerà nel 2025 con una formula rinnovata.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024 – Photofestival 2024, la rassegna milanese di fotografia d’autore promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, non avrà luogo.

Pur avendo concluso la diciottesima edizione della manifestazione con un notevole riscontro di pubblico e la generale soddisfazione degli operatori del settore – 142 le mostre che hanno invaso 100 luoghi espositivi dell’area metropolitana di Milano e di alcune province lombarde dal 15 settembre al 31 ottobre 2023 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deciso di voler dedicare il tempo necessario per sviluppare ulteriormente la manifestazione.

L’obiettivo è di affiancare alle proposte espositive – che continueranno a costituire il cuore dell’offerta culturale del festival – una più corposa programmazione di iniziative dedicate all’approfondimento sugli strumenti tecnologici, alle attività formative, agli incontri, per attrarre l’interesse e la curiosità degli appassionati e del più vasto pubblico.

Nato nei primi anni 2000 come rassegna biennale di fotografia a corollario di Photoshow, la manifestazione fieristica di riferimento in Italia dedicata al mondo Imaging, dal 2011 Photofestival ha assunto una cadenza annuale che lo ha portato ad affermarsi come il più importante appuntamento milanese dedicato alla fotografia d’autore e uno degli eventi culturali più rilevanti della scena italiana.

In 18 edizioni, Photofestival ha messo in scena 1.942 mostre fotografiche di 1.890 autori italiani e stranieri, coinvolgendo 770 diversi spazi espositivi pubblici e privati tra gallerie d’arte, musei, biblioteche, palazzi storici e negozi, non solo del centro ma anche delle zone periferiche della città.

Il Comitato Organizzatore manterrà vivo il rapporto con gallerie, operatori, partner e Istituzioni per continuare a perseguire il progetto di diffondere la cultura fotografica e sviluppare la conoscenza della fotografia in tutte le sue forme.

I riflettori sulla fotografia e sul medium fotografico si riaccenderanno nell’autunno 2025 con la diciannovesima edizione di Photofestival.

V.A.