(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2024 – Il 18 e 19 marzo va in scena, al Teatro Studio Melato, Alda. Parole al vento, con la regia e la drammaturgia di Donatella Massimilla, una produzione CETEC Dentro/Fuori San Vittore, in collaborazione con la Fondazione Fo Rame e la Fondazione Barba Varley, il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo.

In scena la stessa Massimilla in veste di narratrice, insieme a Gilberta Crispino, attrice e cantante co-fondatrice di CETEC, Mariangela Ginetti e Yousi Cuba.

«Lo spettacolo – spiega la regista – è una drammaturgia teatrale e musicale che punta alla leggerezza e alla poesia, all’amicizia e alla sorellanza. Gli oggetti emblematici di Alda Merini, dalla sua macchina da scrivere al famoso Muro degli Angeli, volano, si animano, prendono vita all’interno di una cornice scenografica che rende omaggio alla Casa Museo della Poetessa, oggi diretta dalla compagnia del CETEC. Le parole e gli sguardi, i suoni e le risate, le note al pianoforte e le “Voci di Dentro” delle donne recluse di San Vittore, diventano gesti ed azioni, visioni e ispirazioni di testimonianza. CETEC è una compagnia che ha sempre lavorato in luoghi di confine, promuovendo teatri delle diversità, anche in Europa, con Edge Festival, lavorando nelle carceri in Italia e all’estero, portando avanti un Teatro d’Arte Sociale, annoverando collaborazioni e presenze con Maestri e artisti del teatro contemporaneo e impegnandosi in modo particolare nella trasmissione di esperienza alle giovani generazioni».

Piccolo Teatro Studio (via Rivoli, 6 – M2 Lanza)

18 e 19 marzo 2024

“Alda. Parole al vento”

regia e drammaturgia Donatella Massimilla

testi Alda Merini, Franca Rame, Donatella Massimilla

poesia A mia Madre Emanuela Carniti

con Gilberta Crispino, Mariangela Ginetti, Dalia Nieves

narratrice in scena Donatella Massimilla

al pianoforte Yousi Cuba

e con le Voci delle donne recluse di San Vittore

poesie Alda Merini musiche Giovanni Nuti

scene e costumi Gaia Fossati

light designer Massimo Consoli

video Gabriele Fonseca, Lupo Barnaba

canzoni Giovanni Nuti

consulenza musicale Cialdo Capelli, Gianpietro Marazza

collaborazione organizzativa Elisabetta Centis

assistente alla produzione Martina Mariti

si ringraziano Il Comune di Milano Assessorato alla Cultura e Spettacolo,

la Direzione e l’ufficio Educatori C.C. Francesco Di Cataldo-San Vittore, Francesca Masini,

Markus Krienke, Federica Berlucchi, Andrea Bertozzi, Enrico Fordiani, Elena Savino, Stefano Spina

una produzione CETEC Dentro/Fuori San Vittore

in collaborazione con Associazione Alda Merini, Fondazione Fo Rame, Fondazione Barba Varley

Orari:

lunedì 18 marzo h 20:30;

martedì 19 marzo h 10 (per le scuole).

Durata: 70 minuti

Prezzi: posto unico 15€

Prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org

Incontro “Donne che parlano alle donne” l’8 marzo 2024

Venerdì 8 marzo, al Chiostro Nina Vinchi, alle h 18, Donatella Massimilla (Direttrice artistica CETEC Spazio Alda Merini); Mattea Fo (Presidente Fondazione Dario Fo Franca Rame); Gilberta Crispino, Mariangela Ginetti e Yousi Cuba (CETEC Dentro Fuori San Vittore); Maggie Rose (Studiosa teatro inglese, traduttrice) incontrano il pubblico in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Prologo all’incontro sarà il monologo teatrale “Lo Stupro” di Franca Rame che il CETEC insieme alla Compagnia Teatrale Fo Rame, con il patrocinio della Fondazione Fo Rame sta rappresentando a livello nazionale e presto anche all’estero in lingua inglese per la traduzione di Maggie Rose.

Un viaggio lungo un mese che porta il CETEC dal carcere allo Spazio Alda Merini, dal Piccolo Teatro Studio Melato con la ripresa dello spettacolo Alda. Parole al vento – il prossimo 18 e 19 marzo – ai Navigli e al Ponte Alda Merini nel giorno del suo compleanno il 21 marzo, primo giorno di primavera e Giornata Mondiale della Poesia.

Un viaggio ma anche un Ponte fra luoghi diversi della città, alcuni invisibili, collegati però da parole sussurrate o urlate, parole scritte o cantate, portate dal vento, da dentro a fuori.

Parole di poesia come i versi che Alda Merini dedica a tutte le donne fragili ma anche forti, proprio come lei. Versi che ci ha donato «Ci sono fiori bellissimi avvinghiati ad una sbarra» anche per le donne recluse di San Vittore.

Parole di diritti, come quelle di Franca Rame che tanto si è battuta non solo per la chiusura degli ospedali psichiatrici ma anche per i diritti delle donne e dei detenuti. Parole di testimonianza e di verità quelle del suo monologo “Lo Stupro” che colpiscono come un pugno allo stomaco e non si possono dimenticare.

Parole di sorellanza quelle che Mattea Fo, Donatella Massimilla e Gilberta Crispino, regista ed attrice del CETEC, si sentono di affermare in questa giornata simbolo che associamo con forza alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che ricorda delle altre sorelle…

Parole di militanza come le donne promotrici dell’incontro unite in un progetto di prevenzione alla violenza di genere con azioni concrete, panchine rosse per Franca Rame, nei giardini, nei parchi, nelle scuole, in tutti i luoghi. Sarà inaugurata una nuova panchina proprio il 19 marzo alle h 12:00 all’uscita dello spettacolo “Alda. Parole al vento” con il pubblico di giovani e studenti vicino al Piccolo Teatro insieme al Municipio 1 del Comune di Milano. Le parole di Franca Rame, le sue parole di testimonianza e verità risuoneranno ancora e ancora, portate dal vento…



Interviene per i saluti il Presidente del Municipio 1 Mattia Abdu Ismahil. Una conversazione con Donatella Massimilla, direttrice artistica CETEC Spazio Alda Merini, Mattea Fo – Presidente Fondazione Dario Fo Franca Rame -, in rappresentanza del CETEC Dentro Fuori San Vittore: Gilberta Crispino, Mariangela Ginetti, Yousi Cuba e Maggie Rose, studiosa del teatro inglese e traduttrice.



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://ticketshop.piccoloteatro.org/selection/event/seat?lang=it&productId=10228571417146&perfId=10228570875599&ot=1

Nel caso di impossibilità di prenotazione, qualora risulti esaurito, solitamente viene aperta la lista d’attesa perché qualcuno che si è prenotato potrebbe venire meno.

