La Clinica Ostetrica riceve il premio per la migliore ricerca di medicina materno fetale

Presentata a Washington dalla dott.ssa Sara Ornaghi

(mi-lorenteggio.com) Monza, 4 marzo 2024 – Da Monza a Washington per illustrare i risultati di uno studio nazionale, il cui abstract ha ricevuto anche un premio come migliore ricerca al di fuori degli Usa.

La Struttura complessa di Ostetrica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori vanta

da anni un impegno nello studio della gravidanza complicata da placentazione bassa, ovvero vicino al collo dell’utero.

In particolare, due precedenti studi retrospettivi condotti dalla dott.ssa Sara Ornaghi,

ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca all’interno della Clinica Ostetrica della Fondazione IRCCS, pubblicati in riviste peer-reviewed di rilevanza internazionale (la peer review è una «valutazione paritaria» di un lavoro presentato per la pubblicazione, effettuata da parte di esperti del settore di cui tratta la pubblicazione stessa) hanno valutato gli esiti del parto nelle donne con placentazione bassa a 10-20 millimetri dal collo dell’utero e cosa accade quando si ha una “migrazione” della placenta in una posizione più lontana dal collo stesso nella parte finale della gravidanza. Questi studi hanno contribuito al miglioramento della conoscenza in questo ambito e sono stati inclusi in recenti linee guida pubblicate da Società Scientifiche di Ostetricia e Ginecologia.

La dott.ssa Sara Ornaghi è inoltre attualmente il Principal Investigator di uno studio

prospettico multicentrico nazionale, che include nove ospedali universitari della regione

Lombardia, sulla modalità di parto e il rischio di sanguinamento nelle donne con

placentazione bassa. I risultati preliminari di questo progetto collaborativo sono stati

presentati come abstract al Congresso della Società di Medicina Materno Fetale (SMFM

Pregnancy Meeting), che si è tenuto a Washington DC dal 12 al 14 febbraio.

L’abstract, dal titolo “Rischio di emorragia del postpartum in donne con placentazione bassa

risoltasi durante la gravidanza”, ha ricevuto il premio per la migliore Ricerca di Medicina

Materno Fetale svolta al di fuori degli Stati Uniti. Questo prestigioso riconoscimento ne sottolinea il valore scientifico e l’importanza clinica. Si tratta di poter meglio prevedere quali donne avranno un rischio di sanguinamento grave al parto e perché. Lo studio si colloca all’interno dei numerosi progetti di ricerca della Struttura complessa di Ostetricia diretta dalla prof.ssa Anna Locatelli, che conta attualmente 16 studi in corso, in collaborazione con Università e centri italiani ed esteri, affrontando temi che spaziano tra la diagnosi prenatale, la patologia fetale e della gravidanza e la gestione del parto normale e complicato.

Nella foto: Dr.ssa Anna Locatelli e dott.ssa Sara Ornaghi

Redazione