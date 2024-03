Robecchetto con Induno/In biblioteca si parla di consapevolezza finanziaria al femminile 

In programma venerdì 08 marzo alle 21.00 nella biblioteca un laboratorio con “Pecuniami” per la Festa della Donna

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto con Induno, 4 marzo 2024. Nella biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno, in occasione della Giornata internazionale della Donna, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, si parlerà di consapevolezza finanziaria al femminile con un’ospite d’eccezione. «Si tratta di “Pecuniami”, nome social della consulente finanziaria Aminata Gabriella Fall che aiuta le donne a comprendere il mondo dei soldi, fornendo loro gli strumenti per viverlo in maniera consapevole e serena», spiegano l’assessore alle Pari Opportunità Marta Langè e la consigliera comunale delegata

alla Cultura Sofia De Dionigi aggiungendo che «questo evento dal titolo “8 Marzo:

Donne, Denaro, Destino” è un laboratorio che si terrà nella struttura di via Novara

venerdì 8 marzo alle ore 21.00; una valida occasione per coinvolgere tutte le donne,

sin dalla giovane età, e dimostrare loro come l’indipendenza economica sia alla base

di relazioni, anche sentimentali, maggiormente sane ed equilibrate. Offriremo un

punto di vista innovativo per celebrare la ricorrenza annuale».

L’ingresso è libero e seguirà rinfresco.

L’evento rientra nel progetto “L’Alda Merini ovunque, per chiunque”, finanziato

tramite Bando Città che Legge dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) e in parte

dal Comune di Robecchetto con Induno.