(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – Questa sera, intorno alle ore 17.35, lungo la autostrada A58, nel tratto tra Paullo e Vizzolo Predabissi, in direzione sud, è avvenuto un incidente nel quale un furgone del servizio postale è finito contro il guardrail. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, dei Vigili del fuoco e della Polstrada, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’autista, un uomo di circa 60 anni. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

V. A.