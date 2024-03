Complessa procedura di ricostruzione cranica per il bimbo di Gaza

Il piccolo sta proseguendo le cure e il percorso di guarigione

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 marzo 2024 – Sta bene il bambino di cinque anni proveniente da Gaza, arrivato in Italia con un volo militare dall’Egitto lo scorso 9 febbraio e destinato alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per le cure.

L’équipe neurochirurgica del San Gerardo di Monza diretta dal prof. Carlo Giussani con il

supporto dell’Unità di Chirurgia della Malformazioni Craniofacciali Pediatriche diretta dal dott. Fabio Mazzoleni e dell’Unità di Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal prof. Davide Sozzi, con l’assistenza del team di Anestesia Pediatrica diretto dalla dott.ssa Alessandra Moretto e dal prof. Giuseppe Foti e di tutto il personale di sala operatoria, ha portato a termine con

successo una complessa procedura di ricostruzione cranica con rimozione di schegge

metalliche.

“Il piccolo è stato vittima di un trauma da esplosione a dicembre scorso a cui è sopravvissuto riportando diffuse lesioni craniche – spiega il prof. Giussani -. In accordo con il Ministero della Salute e l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, il bimbo è stato trasferito dal Cairo presso il nostro ospedale per essere preso in carico dai nostri specialisti a fronte delle expertise neurochirurgiche e craniofacciali pediatriche del San Gerardo in linea con la mission pediatrica del nuovo IRCCS”. Vista la delicatezza del quadro clinico e la complessità della procedura chirurgica, l’immediato decorso post-operatorio è stato svolto presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica diretta dal prof. Giuseppe Citerio.

Il bambino sta proseguendo le cure ed il percorso di guarigione ad oggi favorevole presso

la Clinica Pediatrica del San Gerardo, diretta dal prof. Andrea Biondi.