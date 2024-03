VALMADRERA (LC). AMBIENTE, SOPRALLUOGO ASSESSORE MAIONE AL TERMOVALORIZZATORE SILEA: A LECCO RECUPERO MATERIA ED ENERGIA ALL’88%

(mi-lorenteggio.com) Valmadrera/LC, 08 marzo 2024 – L’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione che questa mattina insieme al sottosegretario regionale con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio Mauro Piazza ha effettuato un sopralluogo agli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti di Silea, la società pubblica lecchese per l’economia circolare.

Presente anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

“A Lecco – ha detto Maione – il recupero di materia ed energia è all’88%. Un dato altissimo in una regione che è avanguardia mondiale da questo punto di vista con una percentuale media dell’85%. Qui il termovalorizzatore utilizza le migliori tecniche disponibili per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Il territorio lecchese ha dimostrato di saper fare squadra”.

Il gruppo ha prima visitato il termovalorizzatore di Valmadrera, approfondendo in particolare le nuove sezioni impiantistiche di cessione del calore alla rete di teleriscaldamento in fase di realizzazione che si svilupperà per oltre 16 chilometri nei comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera.

La rete, oltre che dall’impianto di Silea, sarà alimentata anche da un secondo polo produttivo situato presso il laminatoio Caleotto di Lecco (Gruppo Feralpi).

La delegazione di Regione Lombardia si è poi spostata presso l’impianto di compostaggio di Annone di Brianza dove, accompagnata dai membri del Cda e da una rappresentanza di sindaci del Comitato Ristretto di Silea, ha visitato il cantiere del nuovo digestore anaerobico che produrrà 2,5 milioni di metri cubi di biometano dal trattamento dei rifiuti organici.

“Sono soddisfatto per la presenza dell’assessore Maione in Silea – ha commentato il sottosegretario Piazza – luogo d’eccellenza del nostro territorio che in questi anni ha messo in campo tecnologie e investimenti importanti che l’hanno proiettata ai vertici delle società a partecipazione pubblica che sviluppano l’economia circolare. Silea in questi anni si è ritagliata un ruolo da protagonista e di riferimento anche nel panorama nazionale del settore ambientale, portando benefici concreti al nostro territorio”.

“Un particolare ringraziamento alla Presidente Francesca Rota e al Direttore Generale Pietro Antonio D’Alema – ha continuato – per averci accolto e illustrato nel particolare i progetti futuri ai quali Regione Lombardia guarda con interesse”.

“Abbiamo presentato all’assessore Maione – ha sottolineato la presidente di Silea, Francesca Rota – il percorso di evoluzione che abbiamo intrapreso, illustrando le prossime tappe di sviluppo societario focalizzate sulla crescita, l’economia circolare e le energie rinnovabili”.

Redazione