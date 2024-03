Punto RAF First Clinic: visite oculistiche gratuite sabato 16 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2024. Sabato 16 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, gli oculisti del Punto RAF First Clinic di via Respighi 2 a Milano saranno a disposizione della popolazione per offrire consulti e visite oculiste gratuite per la prevenzione, la diagnosi e la cura della cataratta, una patologia oculare molto comune che, secondo l’OMS, rappresenta la principale causa al mondo di cecità e di disturbi della vista.

I servizi di Oculistica dei Punti RAF dispongono di terapie all’avanguardia e tecnologie di ultima generazione per la diagnosi e il trattamento dei più comuni disturbi oculari.

Per accedere alla visita e al consulto con gli oculisti è necessario prenotare chiamando il numero 02.58187818 (dal lunedì al venerdì, ore 8.00-18.00).

Per maggiori informazioni:

Open Day Oculistica · 16 marzo – Visite gratuite per la cataratta dalle ore 08:00 alle ore 12:00 – puntiraf.it

