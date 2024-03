Festa dell’Albero. In Lombardia oltre ottocentocinquanta nuovi alberi da piantumare in sette eventi

Per celebrare la Giornata Internazionale delle foreste e quella in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2024 – Anche quest’anno Legambiente con tutti i suoi Circoli organizza la Festa dell’Albero edizione Primavera dal 21 al 24 marzo. Gli eventi di messa a dimora di alberi oppure di cura e manutenzione di piantagioni già esistenti vengono organizzati per celebrare il 21 marzo, una data importantissima perché si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste a livello mondiale, mentre nel nostro Paese ricorre anche la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, anch’essa celebrata con piantumazioni come memoria e simbolo di legalità.

Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi. È questo il claim della Festa dell’Albero edizione Primavera 2024, un’esortazione da Legambiente per ricordare le importanti funzioni svolte dagli alberi, come l’assorbimento di CO₂ e la produzione di ossigeno, ma anche la rigenerazione di spazi verdi urbani.

Anche la Lombardia contribuisce con Festa dell’Albero alla Giornata Internazionale delle Foreste, con le attività di piantumazione e di cura organizzate dalle volontarie e dai volontari di Verdellino e di Caravaggio (BG), di Milano, di Bussero e di Sesto San Giovanni (MI), di Samolaco (SO) e di Seregno (MB), a partire dal 21 marzo fino all’8 aprile. Il totale delle piantumazioni lombarde di quest’anno è di ottocento cinquantasei nuovi alberi. Il programma lombardo:

21 marzo

h 11:00 Caravaggio (BG) – In occasione della Festa dell’Albero, sarà inaugurato il bosco urbano di 750 piante realizzato con la collaborazione di LIFE Terra e AzzeroCO2. Appuntamento con il Circolo Legambiente Terre del Gerundo il 21 marzo in via Corso Unità Caravaggio, altezza ex Invernizzi alle ore 11:00

h 15:30 Bussero (MI) – Messa a dimora di un albero in memoria delle vittime delle mafie. Appuntamento con il Circolo Legambiente “La Poiana” di Bussero alle ore 15:30, Largo Giovanni XXIII a Bussero

23 marzo

h 10:00 Verdellino (BG) – In occasione della Festa dell’Albero, il Circolo Legambiente Terre del Gerundo metterà a dimora in alcune zone del comune circa 30 piante che quest’inverno sono state curate dai bambini e dalle bambine delle scuole di Verdellino. Appuntamento presso il parco Baden Powell, in viale degli Oleandri alle ore 10:00

h 15:00 Seregno (MB) – La piantumazione avrà luogo presso un’area verde pubblica non recintata e interclusa tra la rampa di accesso alla SS 36 e terreno coltivato. Con questo intervento sarà realizzato un rimboschimento (50 piante) in un’area molto trafficata ed inquinata a causa dell’arteria stradale. L’area è stata già oggetto di un intervento di piantumazione e con questo nuovo intervento verrà completato il rimboschimento, lasciando al quartiere un bel polmone verde. Appuntamento il 23 marzo presso il parcheggio del centro commerciale di via Briantina – Seregno (MB) alle ore 15:00

h 15:30 Milano (MI) – In occasione della Festa dell’Albero di primavera, il Circolo Legambiente Zanna Bianca organizza il giro del Parco Ravizza e il riconoscimento degli alberi. Verranno divise le persone in piccoli gruppi e gli esperti spiegheranno gli elementi principali per il riconoscimento: portamento dell’albero, corteccia, foglie, fiori, frutti. Appuntamento al Parco Ravizza – Via Vittadini, ore 15:30

24 marzo

h 10:00 Sesto San Giovanni (MI) – Diamo una mano a far nascere il “Boschetto Legambiente” (20 piante) della nostra città! Sarà l’inizio di un progetto, che ci porterà a creare anche un arboreto aperto a tutti, ai bambini, agli adulti. Appuntamento con il Circolo Legambiente “Chico Mendes” Sesto San Giovanni APS alle ore 10, all’ingresso del parco in via Pisa

8 aprile

h 14:15 Samolaco (SO) – Messa a dimora di cinque alberi per il giardino della scuola primaria di Casenda. Appuntamento l’8 aprile dalle 14:15 alle 16.00 circa

“Il pensiero va al 25 luglio dello scorso anno, quando un evento meteorologico di particolare violenza ha cancellato migliaia di alberi a Milano e in gran parte della città metropolitana,” ricorda Cristian Aletti, responsabile campagne di Legambiente Lombardia. “Investire nella creazione e nella manutenzione di zone verdi non solo migliora la qualità della vita urbana, ma rappresenta anche una forma di preparazione e resilienza contro gli eventi meteorologici estremi.”

“La raccolta fondi Music for the Planet avviata nel 2022 da Elisa ha permesso di piantumare numerosi alberi anche in Lombardia, contribuendo a sostenere il progetto LIFE Terra,” spiega Rebecca Forte, referente LIFE Terra per Legambiente Lombardia. “Piantare un albero giusto al posto giusto genera condivisione di conoscenze e competenze, educando allo sviluppo di comunità clima-resilienti.”

Il progetto LIFE Terra

Legambiente rinnova quindi l’appuntamento primaverile con la storica campagna Festa dell’Albero – sostenuta dal partner principale AzzeroCO2 – per ribadire che gli alberi sono i nostri più preziosi alleati contro la crisi climatica e per proteggere la vita sul nostro pianeta. Grazie agli eventi organizzati dai Circoli di Legambiente in Regione Lombardia, inoltre, si darà un contributo al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea e di cui Legambiente è l’unica referente italiana.

L’obiettivo principale di Life Terra è quello di mettere a dimora milioni di alberi in tutta Europa promuovendo sempre più un movimento fatto di cittadini che coinvolga scuole, associazioni, istituzioni e imprese nella sensibilizzazione alla lotta alla crisi climatica. Inoltre, alcuni degli eventi saranno realizzati grazie alla raccolta fondi Music for the Planet realizzata in collaborazione con l’artista friulana Elisa Toffoli che nelle scorse festività natalizie ha organizzato un tv show proprio a sostegno di Legambiente e del progetto Life Terra. Grazie a Music for the Planet saranno messi a dimora 1000 alberi, e le operazioni partiranno proprio durante la Festa dell’Albero di Legambiente e proseguiranno in diversi eventi in programma nei prossimi mesi.

Giornata Internazionale Foreste

Quest’anno il tema della Giornata Internazionale delle Foreste è legato alle innovazioni tecnologiche e digitali e in particolare alle “nuove soluzioni per un mondo migliore”. Innovazioni in grado di supportare il ripristino di ecosistemi grazie anche ai miglioramenti nel monitoraggio delle foreste, ad esempio l’uso di droni che fungono da alert in caso di incendi boschivi. Stesso discorso per le nature-based solutions, come mettere a dimora nuovi alberi in terreni degradati. Una strada semplice e alla portata di tutti ma che può dare un contributo di fondamentale importanza.

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Nuovi alberi per la lotta al cambiamento climatico, ma anche simboli di legalità in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Si tratta di attività simboliche ma dal grande valore per i nostri e le nostre giovani. Mettere a dimora un albero, e prendersene cura nel tempo, affinché il sacrificio non sia vano e sia da esempio per le generazioni future.