Coaching Umanistico: presentazione del libro “Adolescenti, Liberi di scegliere” di Luca Stanchieri

Venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18 allo Spazio MAST di via San Martino 22

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 20 marzo 2024 – Cosa caratterizza l’adolescenza? Qual è il fine di ogni adolescente che si vuole autorealizzare? Qual è il ruolo dei genitori e degli adulti che gli stanno a fianco?

Un altro imperdibile appuntamento allo Spazio MAST di Rho, venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18 con la presentazione del libro “Adolescenti liberi di scegliere” nella cornice degli eventi culturali che lo Spazio offre al territorio. Con questo nuovo libro, Luca Stanchieri offre una bussola ai genitori per lo sviluppo di relazioni educative che permettano ai ragazzi di orientarsi nell’elaborazione e nell’iniziale realizzazione di un progetto di vita il più possibile felice. Ne scaturiscono indicazioni metodologiche sulle motivazioni, sulle passioni, sui valori, sulle amicizie e sulle vocazioni degli adolescenti, sia in termini di creazione identitaria sia di progetto di vita. Poiché tuttavia non esiste in natura nulla di simile a un “adolescente medio”, queste indicazioni acquistano senso perché si combinano con un metodo, il Coaching Umanistico, che serve a incontrare l’individualità, ovvero le peculiari caratteristiche che ogni adolescente sviluppa non solo in rapporto agli altri, ma anche in relazione a sé stesso.

Ogni adolescente non solo è unico, ovvero differente da tutti gli altri, ma è anche mutevole, fluido, sorprendente nel suo continuo auto superamento: diviene allora possibile individuare e allenare i punti di forza e le potenzialità di ogni adolescente e valorizzarli per affrontare errori, ostacoli e problemi che ogni crescita autentica comporta. Un’educazione ad personam per la felicità: è questa la sfida straordinaria che gli adolescenti reclamano a gran voce. Ogni genitore può e deve affrontarla perché sa che non c’è niente di più felice e appagante che rendere felici i propri figli.

Durante la presentazione sarà presente l’autore insieme ad alcuni rappresentanti della scuola di Coaching, coi quali sarà possibile dialogare e confrontarsi, sarà presente anche l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi in rappresentanza del Comune di Rho, da sempre attento alle tematiche educative di adolescenti e giovani.

“Ciascuno di noi ha caratteristiche che lo distinguono dagli altri; ogni adolescente, che affronta la fase in cui si va formando la propria personalità, ha bisogno di una attenzione specifica – commenta Paolo Bianchi – Offrire ai genitori occasioni di confronto è fondamentale: non è facile affiancare i ragazzi in questa delicata fase della crescita. Come Amministrazione cerchiamo di sostenere le famiglie in questo percorso”.

Su Radio MAST durante la serata i giovani speaker avranno modo di intervistare non solo l’autore ma anche i presenti e di documentare tramite i social la presentazione.

La partecipazione è libera e gratuita, iscrivendosi su eventbrite.it.