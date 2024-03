Corsico, Cesano, Buccinasco e Trezzano insieme al Parco Pertini di Cesano in ricordo delle vittime innocenti di mafia

Il Comune di Buccinasco aderisce alla 29° Giornata nazionale promossa dall’associazione Libera il 21 marzo, partecipando alla manifestazione organizzata a Roma e all’assemblea di Avviso Pubblico. Venerdì 22 marzo alle ore 9.30 al Parco Pertini di Cesano Boscone gli oltre mille nomi delle vittime saranno letti da amministratori, forze dell’ordine, scuole, cittadini, associazioni

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 marzo 2024 – Sarà Roma a ospitare domani, 21 marzo, la celebrazione della 29° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera. Come ogni anno il primo giorno di primavera sarà l’occasione per un rinnovato impegno contro l’indifferenza e l’illegalità e per ribellarsi a mafie e corruzione, insieme ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. A Roma oggi, 20 marzo, anche l’assemblea nazionale di Avviso Pubblico Enti locali Regioni contro mafie e corruzione, che riunisce oltre 550 enti locali, tra cui il comune di Buccinasco. L’assemblea si terrà nella nuova sede di Libera, in un bene confiscato alle mafie.

Sarà presente anche la vicensindaca Rosa Palone, assessora alla Cultura antimafia e beni confiscati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Buccinasco, da sempre impegnata a sviluppare e a realizzare programmi culturali per affermare, con i diversi linguaggi dell’arte e della cultura, la battaglia in tema di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata.

Nell’ambito delle iniziative della Primavera della Legalità 2024, organizzata dai Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, venerdì 22 marzo dalle ore 9.30 al Parco Pertini di Cesano Boscone si terrà la lettura delle oltre mille vittime innocenti di mafia: all’evento parteciperanno autorità cittadine, associazioni, studenti. Per non dimenticare chi ha dato la vita nel contrasto alle mafie.

“Durante la Primavera della Legalità – dichiara la vicesindaca Rosa Palone – quest’anno ricordiamo le vittime innocenti delle mafie, ne raccontiamo le storie, le vite: vite di chi ha dedicato la vita per la giustizia e di chi ha semplicemente camminato con la schiena dritta, come l’agricoltore Giuseppe Tallarita ricordato venerdì scorso a Trezzano, o Peppino Impastato e Cesare Terranova di cui si è parlato a Cesano, mentre a Buccinasco con le scuole abbiamo ricordato Giovanni Falcone e don Pino Puglisi, e a Corsico è in programma un incontro con i familiari delle vittime di mafia. Nominarli tutti e non dimenticarne il sacrificio è un dovere civile che vogliamo rinnovare come ogni anno, per questo siamo presenti a Roma e insieme ai cittadini del nostro territorio a Cesano Boscone”.

“Memoria e impegno – conclude il sindaco Rino Pruiti, consigliere metropolitano delegato a Legalità e beni confiscati – devono guidare la nostra azione quotidiana di amministratori e di cittadini, per questo da oltre dieci anni a Buccinasco ricordiamo le vittime innocenti delle mafie: vogliamo mantenere viva la loro sete di giustizia ed essere al fianco dei loro familiari. A Cesano Boscone sarò presente anche in rappresentanza della Città metropolitana di Milano”.

