CECCHETTI (LEGA): “SOLIDARIETÀ E VICINANZA A SILVIA SARDONE, ANCORA MINACCIATA DI MORTE SOLO PER AVER ESPRESSO LE SUE IDEE DEMOCRATICAMENTE”

(mi-lorenteggio.com) Milano 21 marzo 2024 – “Purtroppo, tanto per cambiare, ancora gravi minacce di morte alla nostra europarlamentare milanese Silvia Sardone, ancora una volta minacciata di morte solo per aver espresso democraticamente le sue idee in questo caso in relazione alla chiusura della scuola di Pioltello per il Ramadan. L’onorevole Sardone ha espresso democraticamente e civilmente la sua contrarietà, motivandola, e si è ritrovata sommersa di minacce di morte via social e di insulti, sia sessisti che di matrice religiosa.

Se questi insulti fossero stati rivolti ad una esponente del PD da stasera se ne parlerebbe in tutti i talk show per settimane.

Se capita ad una parlamentare leghista silenzio tombale da sinistra.

Ma il silenzio rischia di essere complice.

Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: in democrazia non si può mai minacciare chi la pensa diversamente.

E non si può tacere di fronte a queste minacce, perché chi tace è complice.

Massima solidarietà e vicinanza a Silvia Sardone da tutta la Lega Lombarda.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

“Esprimo nuovamente la mia solidarietà all’On. Silvia Sardone (Lega) per le ripetute minacce di morte a lei e ai suoi famigliari per aver pubblicato il libro “Mai sottomessi” dove si mette in luce il pericolo dell’islamizzazione dell’Europa e dell’Occidente. Dove sono le donne di sinistra capaci di indignarsi per qualsiasi cosa e a scendere in piazza? Questo vale purché le vittime non siano della Lega? Purtroppo, dobbiamo constatare, ancora una volta, il silenzio assordante e l’odio profondo verso chi si permette di esprimere concetti e verità scomode a certi ambienti”. Lo dichiara Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega a seguito delle ennesime minacce di morte all’eurodeputata Silvia Sardone.

Redazione