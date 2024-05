Viaggio della Memoria alla scoperta della storia di Giacomo Matteotti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 maggio 2024. Nella ricorrenza del 100° anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, ANPI Rho in collaborazione con il Comune di Rho organizza la visita a Fratta Polesine, dove è nato ed è sepolto Matteotti, e a Villamarzana. Quest’ultimo paese è conosciuto per la strage fascista compiuta il 15 ottobre 1944, in cui furono fucilati 43 uomini e ragazzi e si contarono 42 morti. Tra questi c’erano Giovanni e Luigi Bevilacqua di 18 anni, fratelli di Bruno, rhodense di lunga data, presidente onorario di ANPI Rho, che ha ricevuto l’onorificenza civica nel 2022.



Non essendo stato possibile portare a termine per carenza di adesioni il Viaggio della Memoria pensato dal Comune a Flossenbürg, questa iniziativa di ANPI permette di continuare la tradizione avviata nel 2023 con il viaggio a Bolzano, Mauthausen e Gusen. La memoria del deputato Giacomo Matteotti, a un secolo dalla sua uccisione, è un tema molto caro all’Amministrazione, che sta organizzando in questo importante anniversario altre iniziative commemorative per rendere omaggio alla sua figura.



Programma

ore 7.00: partenza in pullman da Rho – piazza Visconti;

ore 10.45: incontro con il Sindaco di Villamarzana;

ore 11.15: visita al museo in memoria dei 43 partigiani fucilati il 15 ottobre 1944;

ore 12.15: trasferimento a Fratta Polesine;

ore 13.00: pranzo a Fratta Polesine presso il Ristorante Palladio

ore 15.00: visita guidata ai luoghi di Matteotti e deposizione di un omaggio floreale sulla sua tomba;

ore 19.30: ritorno a Rho – piazza Visconti.



Per la prenotazione telefonare a Marcello: 339 366 7706 Bruno: 346 862 2783 Mario: 349 345 5506 oppure inviare una mail ad anzanimario@yahoo.it



Il costo onnicomprensivo per ogni partecipante è di 58,00 euro.

Sconto di 10,00 euro per ragazzi, disoccupati e persone in difficoltà.

I partecipanti riceveranno un opuscolo esplicativo del delitto Matteotti e della strage di Villamarzana.



Nella foto: Giacomo Matteotti