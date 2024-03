(mi-lorenteggio.com) Corsico, 21 marzo 2024 – Questa sera, intorno alle ore 19.30, in Piazza Europa, all’altezza del civico 24, in prossimità delle strisce pedonali, una donna di 76 anni è stata investita da un veicolo, cadendo a terra. Soccorsa da un’ambulanza e da un’automedica, la ferita, dopo le prime cure, è stata trasportata all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.