Attacco alla sala concerti di Mosca: 11 arresti e il bilancio delle vittime sale a 133

Putin: ‘Chi c’è dietro pagherà’

(mi-lorenteggio.com) Mosca, 23 marzo 2024 – Le autorità russe hanno arrestato 11 persone in relazione a un terribile attacco avvenuto in una sala da concerto gremita vicino Mosca, mentre il bilancio delle vittime è salito a 133, con oltre 100 feriti.

Sabato, il comitato investigativo russo ha affermato che altri corpi sono stati trovati all’interno del municipio Crocus, nel sobborgo settentrionale di Krasnogorsk, a Mosca.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, che ha visitato la sede sabato, ha dichiarato: “Per quanto riguarda i morti, devo dire subito che il numero delle vittime aumenterà in modo significativo”. Venerdì uomini armati in divisa da combattimento hanno aperto il fuoco con armi automatiche sul posto mentre gli spettatori del concerto si preparavano ad assistere a un’esibizione dei Picnic, un gruppo rock veterano dell’era sovietica. Un affiliato dell’ISIS (ISIS), provincia dello Stato islamico del Khorasan (ISIS-K), attivo in Afghanistan e Iran, ha rivendicato la responsabilità dell’assalto. Le autorità devono ancora dire ufficialmente chi ha effettuato l’attacco più mortale in Russia da almeno un decennio. Nel 2004, più di 330 persone, metà delle quali bambini, furono uccise durante l’assedio della scuola di Beslan. L’ISIS-K, che in precedenza aveva preso di mira l’ambasciata russa a Kabul, ha affermato che i suoi combattenti hanno attaccato “un grande raduno” alla periferia di Mosca e “si sono ritirati sani e salvi nelle loro basi”. Sabato, in un discorso televisivo al popolo russo, il presidente Vladimir Putin ha definito l’attacco un “barbaro atto terroristico”. Ha detto che tutti gli aggressori sono stati arrestati e ha promesso che le persone coinvolte sarebbero state punite. Ha anche dichiarato la domenica giorno di lutto nazionale.

