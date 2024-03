Cesano Boscone. Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2023

Confermata la solidità finanziaria del Comune che ha consentito di assicurare servizi di qualità alla cittadinanza e avviare progetti importanti, dall’efficienza energetica ai nuovi poli scolastici ed educativi, e di intervenire a tutela del territorio

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 27 marzo 2024 – La nuova scuola Gobetti, il polo educativo 0-6 anni, gli interventi per un migliore efficientamento energetico al nido Coccinella e alla scuola dell’infanzia Walt Disney, l’autoproduzione di energia grazie ai pannelli solari sulla copertura del Municipio da mettere a disposizione della scuola Leonardo Da Vinci. E, ancora, i progetti “spugna” per il drenaggio delle acque e gli interventi a tutela del territorio duramente colpito dai nubifragi della scorsa estate, il grande passo avanti sulla raccolta differenziata

(passata in pochi mesi dal 69% di aprile 2023 al 77% di dicembre 2023).

Guardano al futuro, alle nuove generazioni, alla sostenibilità e a una migliore qualità della vita le politiche innovative del comune di Cesano Boscone, possibili grazie alla solidità finanziaria che ha consentito di assicurare servizi di qualità alla cittadinanza e avviare progetti importanti.

Lo dimostrano i numeri del Bilancio consuntivo 2023 discusso e approvato ieri sera, martedì 26 marzo, dal Consiglio comunale.

Ad aprire la presentazione del bilancio l’assessore Giuseppe Ursino che ha sottolineato, tra i vari temi, l’impegno dell’amministrazione nel perseguire l’equità fiscale e nel recupero dell’evasione fiscale (2.600.000 euro recuperati). Hanno proseguito i colleghi di Giunta Marco Pozza, Mara Rubichi, Fulvio Paladini e Ilaria Ravasi che hanno percorso quanto fatto nell’anno precedente e i progetti avviati per la città, il territorio, gli anziani e i fragili, i trasporti, le scuole e il mondo della cultura.

«Come tutti sappiamo – ha concluso il sindaco Salvatore Gattuso – questi ultimi sono stati anni del tutto particolari perché abbiamo dovuto affrontare un’emergenza come non si era mai vista, che ha messo a dura prova ogni famiglia così come la stessa attività dell’Ente comunale. Abbiamo retto l’urto di una prova così impattante ed è seguito un periodo altrettanto eccezionale perché abbiamo avuto la possibilità di riagganciare la ripartenza delle attività sul territorio alla ripresa generale sostenuta dalle misure del PNRR: un’occasione che Cesano, più che in altri Comuni è stata colta fino in fondo. Oggi stiamo lavorando per concretizzare gli interventi con un grande sforzo richiesto agli uffici, che ringrazio, per portare avanti progetti complessi e importanti»

Redazione