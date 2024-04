Build the future: il 6 aprile torna l’Open Day del Politecnico di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2024 – C’è tempo fino alla mezzanotte del 5 aprile per iscriversi all’Open day del Politecnico di Milano. Il 6 aprile dalle 8.30 alle 16.00 tornano infatti ad aprirsi le porte del campus di Piazza Leonardo per una giornata ricca di appuntamenti.



La novità di quest’anno è che saranno presenti tra gli stand, oltre alle Lauree e Lauree Magistrali, anche tutti i Dottorati di ricerca.

L’Open day in presenza sarà anche quest’anno un’occasione per conoscere le sfide concrete e innovative che architetti, designer e ingegneri si trovano ad affrontare. Moltissimi gli incontri tematici che si concentreranno sulleprospettive professionali, attuali e future e sull’evoluzione delle competenze richieste dal mondo produttivo.

Tantissimi i temi di ingegneria proposti: dall’Intelligenza Artificiale alla transizione energetica, dalla sostenibilità alla robotica, dalla casa del futuro all’economia circolare. Tanti i temi architettonici e urbanistici come il progettare edifici e città che garantiscano qualità ambientale e inclusività sociale utilizzando le più innovative tecnologie costruttive, fino al design fra tecnologia, estetica, moda, ingegneria dei materiali, sostenibilità e nuova fruizione degli spazi.

Build the Future: Cambiare il mondo con l’AI. Alle 14 i docenti del Politecnico dialogano in una tavola rotonda con i futuri studenti sul potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale per immaginare società più giuste ed inclusive. Un incontro dedicato a chi vuole vivere da protagonista la rivoluzione in atto e costruire un futuro migliore con la tecnologia.

Torna anche quest’anno l’appuntamento “Ingegnera? Sì, al femminile!” per raccontare alle ragazze come il mondo dell’ingegneria non sia per soli maschi, attraverso le testimonianze delle docenti e una panoramica delle opportunità offerte alle studentesse che si iscrivono al Poli come le borse di studio girls@polimi.

Nel pomeriggio alle 14.30 al Centro Sportivo Giuriati i futuri studenti potranno incontrare i talenti sportivi del Politecnico di Milano per ascoltare le loro storie e scoprire il programma Dual Career, nato per aiutare gli atleti di alto livello a conciliare al meglio studio e sport.

Sarà anche possibile parlare e confrontarsi con gli studenti iscritti grazie alle presentazioni dei rappresentanti degli studenti e delle associazioni studentesche oltre che a quelle dei team delle Competizioni studentesche

Alle ore 12 si svolgerà la tradizionale Cerimonia di premiazione delle “Politest Top Schools” 2024, le scuole secondarie superiori i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione del Politecnico di Milano.

Aperti su prenotazione i laboratori di eccellenza dell’Ateneo: il Laboratorio Prove Materiali LPM , il LaborA, l’Archivio Fondazione Renzo Piano, il Laboratorio olfattometrico , il Laboratorio di Idraulica G. Fantoli, il Laboratorio di Misure di Geofisica Applicata, il Laboratorio di Misure Geodetiche e Fotogrammetriche, il Laboratori di Ingegneria Ambientale, il Laboratorio Sperimentale Infrastrutture di Trasporto e il Laboratorio di Diagnostica e Indagini sui Materiali del Costruito. Sarà sempre aperto ad accesso libero il MADE IN POLIMI.

Alla giornata in presenza seguiranno 2 settimane di presentazioni online dei corsi di studio di laurea e di laurea magistrale, dei servizi agli studenti e dei Poli territoriali dall’8 al 23 aprile.

