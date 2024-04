DOMANI, VENERDÌ 5 APRILE, PRESIDENTE LIGURIA TOTI IN DARSENA A MILANO PER CAMPAGNA PESTO

(ORE 18, LATO MERCATO, PRIMA DEL PONTILE IN TEK)

A seguire presentazione eventi e campagne primavera estate Liguria (ore 19, Aethos Milan, piazza XXIV Maggio 8)

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 4 aprile 2024. Domani, venerdì 5 aprile il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà presente all’installazione della Regione Liguria allestito in Darsena a Milano, nell’ambito della campagna di promozione #Pesto, masterpiece of Liguria.

Previsto punto stampa alle 18, di fronte all’installazione dedicata a mortaio e pestello (lato mercato, prima del pontile in tek). Saranno presenti anche il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone e l’assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori.

A seguire, alle 19, all’interno degli spazi di Aethos Milan (piazza XXIV Maggio 8), si terrà la presentazione degli eventi organizzati e delle campagne di promozione della Regione Liguria per la primavera/estate 2024.

V.A.