Ecco i nomi dei relatori dell’evento “Robotica e Cybersecurity” del Consorzio PI Italia

L'11 aprile a San Vito di Bedizzole (BS) il Main Event 2024 del Consorzio PI Italia Brescia





(mi-lorenteggio.com) Brescia, 4 aprile 2024 – Il Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia (PI Italia), parte integrante di PROFIBUS & PROFINET International (PI) – la più grande organizzazione dedicata alla comunicazione industriale a livello globale – è entusiasta di annunciare l’imminente Main Event 2024: “Robotica e Cybersecurity creiamo una fabbrica autonoma e protetta”. Questa edizione, destinata a segnare un punto di svolta nel settore dell’automazione, si terrà a San Vito di Bedizzole (BS), nella valle della robotica italiana. Il Main Event 2024 rappresenta una tappa fondamentale per tutti i professionisti e le aziende operanti nel campo dell’automazione industriale. Confermando il suo impegno verso l’innovazione e la condivisione di conoscenze, il Consorzio PI Italia ha curato un programma ricco di contenuti, interventi istituzionali e sessioni di networking, progettati per ispirare e catalizzare nuove sinergie tra gli attori del settore. Centrato sui temi della robotica e della cybersercurity l’evento sarà un’occasione unica per esplorare gli ultimi sviluppi, le tendenze emergenti e le soluzioni innovative che stanno plasmando il futuro dell’automazione nell’ottica della transizione 5.0. Il Consorzio PI Italia riunisce l’esperienza e la professionalità delle sue aziende associate per trasformare idee pionieristiche in standard di settore, prodotti all’avanguardia e soluzioni integrate. Il Main Event 2024 offre un’opportunità imperdibile di networking, consentendo ai partecipanti di stabilire contatti preziosi, di discutere potenziali collaborazioni e di condividere insights con colleghi, esperti del settore e aziende leader nel campo dell’automazione industriale. L’evento mira a rafforzare l’ecosistema dell’automazione in Italia, promuovendo un dialogo costruttivo e proattivo tra tutti i suoi stakeholder. Tra i relatori saranno presenti figure di primo piano del mondo della ricerca e della consulenza come Andrea Zanchettin, docente del Politecnico di Milano e co fondatore di Smart Robots, Matteo Galimberti, Information Risk Management KPMG advisory, Andrea Gallo, publisher Fasi.eu, Alessio Pennasilico, membro del comitato scientifico Clusit, Micaela Caserzo Magro, GFCC centro di competenza Consorzio PI Italia, Paolo Ferrari, CSMT centro di competenza del Consorzio PI Italia, Tra i rappresentanti istituzionali che parteciperanno all’evento anche Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, che ha commentato: “Le tematiche della robotica e della cybersecurity riguardano il presente; questa giornata d’approfondimento è un’opportunità per le aziende, alla costante ricerca dell’eccellenza e dei miglioramenti tecnologici, al servizio dell’uomo e della comunità. Il know-how delle imprese caratterizza i nostri territori dando valore aggiunto e ricchezza agli stessi; occorre proteggere questo patrimonio dalle nuove minacce e dagli attacchi hacker sempre più insidiosi. La robotica crea nuovi posti di lavoro. È la sfida dell’oggi, dove università, scuole tecniche e professionali hanno un ruolo fondamentale per formare e appassionare i giovani e preservare la centralità della componente umana in ogni evoluzione tecnologica”. Tra gli speakers della giornata anche Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle membro della IX Commissione, che ha affermato: “Stiamo vivendo una nuova rivoluzione industriale in cui AI robotica e Cibersecurity saranno i temi da mettere in cima alle agende politiche, le questioni etiche legati al rapporto tra l’automazione e il lavoro umano, la perdita di alcuni lavori e l’arrivo di nuove opportunità hanno bisogno di risposte politiche innovative come un nuovo welfare che si occupi degli effetti che questo sviluppo tecnologico”.