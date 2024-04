Sergio Costa a Pavia sabato 6 aprile, Verni (M5s): «Occasione per parlare di ambiente e salute per il nostro territorio»

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 4 aprile 2024 – Il Vicepresidente della Camera dei deputati, già Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa sarà a Pavia il prossimo sabato sei aprile. L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini e alla stampa, è fissato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Sala del Broletto in Via Paratici, 21 a Pavia.

A fare gli onori di casa, il coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle, Simone Verni: «il Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa è il ministro che ha inserito l’ambiente all’interno della nostra Costituzione, ancora oggi è punto di riferimento per le questioni ambientali. La sua visita è importante, perché segnale di grande attenzione a quanto accade all’interno del territorio pavese, provincia dove la tutela dell’ambiente e della salute vengono troppo spesso colpevolmente sacrificati. Con l’ex ministro avremo l’opportunità di affrontare diverse tematiche, a cominciare dal devastante impatto che il consumo di suolo sta avendo sul nostro territorio, in particolare relativamente al nuovo PGT del Comune di Pavia, con l’intervento del Consigliere comunale Vincenzo Nicolaio e la partecipazione dei Comitati cittadini. Il M5s, ad esempio, chiede da anni a Regione Lombardia una legge che istituisca una cabina sovra comunale in merito agli insediamenti logistici, appello finora caduto nel vuoto. Sarà anche presentata la proposta di legge depositata dalla deputata Valentina Barzotti relativa al riordino delle Guardie Ecologiche Volontarie, che svolgono un servizio di fondamentale importanza per il nostro territorio. La mattinata si chiuderà con la visita al banchetto di Lombardia SiCura in piazza della Vittoria per sottoscrivere la petizione a sostegno della sanità pubblica lombarda, affossata dai continui tagli del centrodestra».

Saranno presenti: la deputata Valentina Barzotti, l’eurodeputata Maria Angela Danzì, il consigliere comunale Vincenzo Nicolaio e il candidato sindaco Michele Lissa.

Redazione