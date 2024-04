La Yamaha MT-09 arriva finalmente nelle Concessionarie Ufficiali di tutta Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2024 – Yamaha si prepara per dare il benvenuto alla nuova MT-09 2024, che farà il suo ingresso nelle Concessionarie Ufficiali. Il prossimo venerdì 12 aprile, dalle ore 15 alle 21, presso la Rete delle Concessionarie Ufficiali di tutta Italia si terrà la MT Night.

Nata 10 anni fa, la famiglia MT di Yamaha si presenta ora con un nuovo look, che sottolinea ulteriormente lo spirito e la grinta del Dark Side of Japan, attraverso l’ultima versione della MT-09, un’icona di stile e carattere. Nel 2024, la MT-09 si presenta con un look ancora più definito e contemporaneo, pronto per fare innamorare ed emozionare chi le salterà in sella.

Chi parteciperà alla MT Night, inoltre, avrà anche l’opportunità di esplorare tutta la gamma Yamaha, MT e non solo! Sarà anche possibile prenotare un test ride.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe NV, filiale Italia, dichiara: “Ora la 4^ generazione della MT-09 arriva finalmente nelle concessionarie, sempre fedele a sé stessa ma ancora più raffinata nella posizione di guida, nel sound, nel motore, nella ciclistica e nella connettività. Per capire cosa è una MT, ogni motociclista dovrebbe provarla almeno una volta.”

Redazione