Tre incidenti in Tangenziale Ovest in poche ore, disagi al traffico e feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2024 – Una serie di incidenti hanno causato molti disagi nella serata di oggi, in entrambe le direzioni

Il primo è avvenuto intorno alle ore 17.15, in direzione nord, nel tratto dell’uscita 6 Corsico/Gaggiano e uscita 5 Lorenteggio, dove in un incidente tra due veicoli, una persona è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Il secondo è avvenuto, sempre in direzione Nord, intorno alle ore 20.00, nel medesimo tratto di quello precedente. Qui, un veicolo si è ribaltato e quattro persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Diversi i mezzi di soccorsi intervenuti, due automediche e tre ambulanze oltre ai Vigili del Fuoco e la Polstrada.

Alle 19.45, nel medesimo tratto, ma, in direzione sud, una donna di 45 anni è stata trasportata in codice giallo in ospedale dopo un incidente tra due veicoli.

V. A.