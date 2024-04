Eccellenza e selezione dell’offerta nel settore piscine, arredi e soluzioni di riscaldamento

Milano, 5 aprile 2024 – Gruppo San Marco si distingue come riferimento dell’innovazione e della qualità nel settore della vendita di piscine, arredi, e soluzioni di riscaldamento per interni ed esterni. Forte di un’esperienza ventennale, l’azienda con sede a Soleto continua a confermarsi operatore di punta, apprezzato da clienti privati, aziende e grossisti per il suo catalogo completo e costantemente aggiornato.

La storia di Gruppo San Marco è una narrazione di successo, testimoniata da oltre 6.500 feedback positivi su Trusted Shops e da prestigiosi riconoscimenti. L’azienda brilla tra i 750 migliori e-commerce in Italia, come attestato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e La Repubblica Affari & Finanza, ed è stata inclusa nello studio “I Campioni della Crescita 2023”. Questi successi non fanno che confermare l’impegno e la dedizione del gruppo verso l’eccellenza.

Guidato da valori imprescindibili quali fiducia, soddisfazione e partecipazione, Gruppo San Marco si impegna a garantire una shopping experience semplice, trasparente e gratificante. L’assistenza clienti, pronta a intervenire in ogni fase dell’acquisto, riflette l’orientamento dell’azienda verso la massima cura e attenzione per il cliente.

Dalle piscine fuori terra di alta qualità ai complementi d’arredo innovativi, passando per le soluzioni di riscaldamento più efficienti, Gruppo San Marco offre un’ampia gamma di prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Marchi di prestigio come Gre, Dolphin e Hayward convivono con gli esclusivi articoli a marchio San Marco, garantendo una varietà in grado di soddisfare ogni desiderio e necessità.

La sezione Outlet, con i suoi sconti vantaggiosi, e il ricco assortimento di accessori, dai robot pulitori alle pompe di calore per piscine, rivelano l’impegno del gruppo nell’offrire soluzioni accessibili e di qualità. L’azienda non trascura neanche gli spazi esterni ed interni della casa, proponendo arredi di design, soluzioni per il riscaldamento domestico e molto altro ancora. L’approccio di Gruppo San Marco va oltre la semplice vendita. Grazie a un’attenta selezione di corrieri di fiducia, l’azienda assicura consegne rapide e gratuite in Italia, impreziosendo l’esperienza d’acquisto con una varietà di opzioni di pagamento sicure e personalizzabili. Il blog ufficiale e i canali social sono fonti inesauribili di ispirazione, offrendo consigli, tutorial e supporto per massimizzare la durata e il valore degli acquisti.

L. M.