Nuova vita per i vecchi oggetti

A Farfergo, frazione di Borgo San Giacomo (BS), in aprile alla “Compagnia del Riuso” gli appuntamenti dedicati all’economia circolare. Un’iniziativa della Fondazione Castello di Padernello ETS con enti e associazioni, nell’ambito del progetto Generare Comunità

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 5 aprile 2024. “Nuova vita alle cose”, per un’alternativa concreta rispetto ad un modello economico basato sull’usa e getta e sul consumismo. È la filosofia della “Compagnia del Riuso”, un’iniziativa della Fondazione Castello di Padernello ETS (BS) con enti e associazioni del territorio nell’ambito del progetto Generare Comunità.

Un bell’esempio di economia circolare dove gli oggetti inutilizzati vengono recuperati e portati a nuova vita grazie ad un luogo speciale. È lo spazio “Compagnia del Riuso”: inaugurato a gennaio 2024 a Farfergo, frazione di Borgo San Giacomo (BS), è nato in un luogo concesso in comodato d’uso alla Fondazione Castello di Padernello ETS, e riconvertito come punto di riferimento per la comunità all’insegna delle buone pratiche di sostenibilità.

Dal 2005, il recupero del maniero quattrocentesco immerso nei paesaggi della Bassa Bresciana, ha dato origine allo sviluppo di un borgo artigiano e di un’economia territoriale collaborativa per lo sviluppo del territorio, basata sul turismo, l’agricoltura di prossimità, l’artigianato e l’enogastronomia. Grazie alla collaborazione degli operatori di Rete Cauto e di volontari, tutti possono portare oggetti o materiali in buono stato che non usano più, in modo che vengano recuperati, ripristinati e rimessi in circolo. Come fare? Recandosi in sede della Compagnia del Riuso (ex scuole di Farfengo, in via XXVI Maggio a Borgo San Giacomo BS): ad aprile nelle giornate del 9, 16, 23 e 30 aprile, sempre dalle 15 alle 17.

Per info: 348 8464043 (Dario) oppure 345 6096223 (Laura). E-mail: generarecomunita@gmail.com. L’iniziativa della Compagnia del Riuso è nata nell’ambito del progetto “Generare Comunità”, vincitore del Bando Emblematico Maggiore, promosso da Fondazione Cariplo, e presentato da Fondazione Castello di Padernello ETS, in collaborazione con Fondazione Cogeme ETS, Cooperativa Cauto, Associazione Comuni Terre Basse Bresciane e Connessioni Impresa Sociale.