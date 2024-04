Ceriano. Mattinata al luna park per gli ospiti del Centro diurno “il Faro”

Iniziativa del Comune resa possibile grazie alla collaborazione con la famiglia De Bianchi

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 6 aprile 2024. Una bella mattinata primaverile in allegria per gli ospiti del Centro diurno disabili “Il faro” di Cogliate che hanno fatto visita al luna park allestito in piazza San Damiano in occasione della sagra della “Madona de Marz” in corso in questi giorni nella frazione.

L’iniziativa è stata promossa anche quest’anno come in passato, dall’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto grazie alla collaborazione dei gestori del luna park, famiglia De Bianchi. Le giostre e le attrazioni hanno aperto in via eccezionale ed esclusiva solo per gli ospiti speciali che hanno raggiunto l’area della festa accompagnati dai loro educatori. Qui hanno trascorso un paio d’ore di spensieratezza e divertimento, tra autopista, tiro a segno, giochi e zucchero filato. Ad accoglierli, insieme a agli operatori delle strutture, c’erano anche il Vicesindaco e Assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo e l’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Romana Campi.

“E’ stato un bel momento di aggregazione e divertimento per questi nostri amici speciali del Cdd “Il Faro”, che da molti anni rappresenta un’eccellenza del territorio sul fronte dell’assistenza” -ha commentato Cattaneo. “Dobbiamo ringraziare la famiglia De Bianchi, che si rende sempre disponibile a questa iniziativa che ormai è entrata a far parte a pieno titolo delle tradizioni e dei tanti appuntamenti che arricchiscono la nostra splendida sagra della Madona de Marz, alla quale siete tutti invitati a partecipare”.