Il Prefetto di Milano a Buccinasco con i sindaci del Sud Ovest Milanese

Buccinasco, 6 aprile 2024 – Prosegue il ciclo di incontri del Prefetto Claudio Sgaraglia con i sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Milano, per conoscere e approfondire le specifiche

Grazie all’ospitalità del sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, nella mattinata di venerdì 5 aprile il Prefetto ha incontrato presso la Sala consiliare “Elda Filiberti” i primi cittadini di Assago, Basiglio, Binasco, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Vernate e Zibido San Giacomo.

Tra le questioni affrontate, i sindaci hanno evidenziato l’impegno nell’affrontare la complessità della realizzazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR: il Prefetto ha ricordato il costante supporto della Prefettura anche attraverso la Cabina di regia e monitoraggio, recentemente istituita presso la Prefettura.

Il referente del Sud Ovest nella cabina di regia della Prefettura per i fondi PNRR sarà il sindaco Rino Pruiti, consigliere della Città metropolitana di Milano con delega alla Legalità e all’Innovazione tecnologica e già presente anche nella cabina di regia della Prefettura per i beni confiscati alla criminalità organizzata.

“Ringrazio il Prefetto Sgaraglia per questo incontro con i sindaci – dichiara il primo cittadino di Buccinasco – e per la vicinanza e la costante presenza della Prefettura nei nostri territori: il ruolo della Prefettura è fondamentale per noi, lo è stato durante il periodo difficile della pandemia e continua ad essere importante anche per per le sfide che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno, come i temi cruciali della mobilità, della sicurezza e della coesione sociale. La gestione dei fondi PNRR e il supporto agli Enti locali è oggi più che mai imprescindibile per non perdere opportunità inedite per la riqualificazione e la crescita dei nostri territori. Ringrazio i colleghi sindaci della Città metropolitana per questa nomina, un ruolo che svolgerò con serietà e impegno affinché le Amministrazioni locali siano realmente supportate”.

