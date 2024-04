STATUA MATERNITA’, MORELLI: “IL MONDO ALCONTRARIO DEL COMUNE DI MILANO”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2024 – “Il mondo al contrario in Comune a Milano colpisce addirittura la maternità. Il Niet ideologico che cerca di nascondere la più naturale delle azioni, una mamma che allatta il suo bimbo, è un abominio che macchia e danneggia in maniera indelebile l’immagine di una amministrazione che è aperta solo a proposte ideologicamente schierate e assassina nei confronti della naturalità delle cose”. Lo dice in una nota il

Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli

“Parlare di ‘valori’ in questo caso qualifica chi espone posizioni così becere, far riferimento a ‘condivisione’ riguardo al gesto più naturale per una mamma è offensivo nei confronti di tutte le donne e del momento più intimo nel quale l’artista ha voluto rappresentarle con le loro creature”, prosegue.

“Quello di Milano è un atto eversivo che farà svegliare tante anime addormentate dal politically correct che cerca di avvelenare la realtà a favore di un distopico Mondo Nuovo col marchio della sinistra milanese”, conclude Morelli.

Redazione