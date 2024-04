Giulio Gallera colto da malore durante la Milano Marathon

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2024 – Lo sguardo benevolente della Madonnina ha osservato oggi sfilare in Piazza del Duomo prima gli 8.545 iscritti della 22^ Wizz Air Milano Marathon (nuovo record), subito dopo i vocianti e colorati staffettisti della UniCredit Relay Marathon, per una giornata di sport da incorniciare, anticipata dal Milano Running Festival presented by Sky, 40 mila presenze da giovedì a sabato, e dalla Levissima Family Run, oltre 8 mila runner tra bambini e adulti di tutte le età.

Tra i partecipanti, anche l’ex assessore regionale Gallera, che sui social ha scritto quanto avvenuto:

“Purtroppo la maratona di Milano per me e’ finita nel peggiore dei modi – ho avuto un collasso sl 41 km e non sono riuscito a concluderla – mi hanno portato in ambulanza all’ospedale da campo dove mi hanno fatto due flebo ed ora sto molto meglio – una giornata troppo calda, la prima giornata calda, e un ritmo troppo veloce probabilmente sono stata la causa – sono molto arrabbiato ma sono cose che capitano . . . La prossima maratona andrà sicuramente meglio”

V. A.