Titus Kimutai Kipkosgei vince la 22^ Wizz Air Milano Marathon

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2024 – Vince per distacco la 22^ Wizz Air Milano Marathon Titus Kimutai KIPKOSGEI, Kenya: in 2h07.12, è il nuovo re della 42,195 km meneghina. Piazza d’onore per Raymond Kipchumba CHOGE, Kenya, con 2h07.36. Terzo Andrew Rotich KWEMOI, Uganda, con 2h07.52.

Tra le donne, successo di Tigist Memuye GEBEYAHU, Etiopia, che ha chiuso la distanza in 2h26.32. Il podio è stato completato da Sophy JEPCHIRCHIR, Kenya, con 2h27.12 e da Fanty Shugi GELASA, Etiopia, con 2h30.52.

CLASSIFICA MASCHILE

KIPKOSGEI TITUS KIMUTAI, Kenya, 2h07.12 CHOGE RAYMOND KIPCHUMBA, Kenya, 2h07.36 KWEMOI ANDREW ROTICH, Uganda, 2h07.52

CLASSIFICA FEMMINILE

GEBEYAHU TIGIST MEMUYE, Etiopia, 2h26.32 JEPCHIRCHIR SOPHY, Kenya, 2h27.12 GELASA FANTU SHUGI, Etiopia, 2h30.52

Regione Lombardia, Comune di Milano, CONI e FIDAL.

Redazione