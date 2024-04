NALLES: GIOVANI CAMPIONI CONVINCONO. LA MARLENE SÜDTIROL SUNSHINE È UN SUCCESSO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2024 – È dopo tre giorni intensi di gare e spettacolo sulle ruote artigliate che può serenamente calare il sipario sulla 23.a edizione della Marlene Südtirol Sunshine Race, la rassegna che ha animato il fine settimana di Nalles.

Oggi, a conclusione di un trittico di giornate splendide, si sono sfidati fra i tornanti della “salita dell’Usignolo” e la sua discesa tecnica le atlete e gli atleti delle categorie giovanili.

A rompere il ghiaccio nell’odierna mattinata soleggiata sono state le incontenibili bikers Esordienti e Allieve che fra duelli, sorpassi e controsorpassi, forature e accese battaglie, si sono fronteggiate senza timore. Ad aggiudicarsi la “gara delle rose” fra le giovanissime sono state la veneta Irene Righetto (Es 1° anno) e l’austriaca Sandra Pink (Es 2° anno). “Che bella questa vittoria! Mi sono resa conto che ero davanti solo alla fine, sono davvero contenta” esclama raggiante all’arrivo la giovane Pink, ed è altrettanto entusiasta Righetto che ha chiuso il rettilineo finale in monoruota: “tenevo molto a questa vittoria e sono proprio contenta. Il percorso mi è piaciuto tantissimo e ora posso continuare a sognare il Campionato Italiano”. Portano invece a casa il titolo per la categoria Allieve la slovena Eva Terpin (Al. 2° anno) e la lombarda Mariachiara Signorelli. “Il mio idolo è la francese Pauline Ferrand-Prévot, quindi vincere dove ha vinto anche lei è davvero speciale. Ho dovuto recuperare parecchio terreno durante la gara e non è stato semplice perché il percorso è molto tecnico, sono molto soddisfatta” aggiunge Terpin, con Signorelli che dichiara: “sono contenta di come mi sono gestita in questa gara lunga, arrivare a braccia alzate è sempre bellissimo”.

Dopo la prova al femminile sono cominciate le sfide al maschile, che hanno visto trionfare nell’ordine: Franz Engele (Es 1° anno), Mattia Acanfora (Es 2° anno), Francesco Bettinelli (Al. 1° anno) e Michael Hettegger (Al. 2° anno). Protagonista di una prova sempre al comando il giovane altoatesino Engele, che si ispira al fuoriclasse Nino Schurter e già sogna la Coppa del Mondo, con il successo di oggi ha conquistato anche la maglia di leader dell’Italia Bike Cup Young Chaoyang. Anche Acanfora ha lasciato il segno in grande stile a questa “Sunshine”, attaccando fin dal giro di lancio e conquistando la vittoria con 1’16” di vantaggio su Matteo Jacopo Gualtieri. Performance di spessore per l’Allievo 1° anno Francesco Bettinelli, il cui attacco fra il 2° e il 3° giro si è rivelato decisivo per salire sul gradino più alto del podio. Nell’ultima gara di giornata, l’austriaco Michael Hettegger si è guadagnato una vittoria strepitosa lui che, partito nelle retrovie del folto gruppo di atleti, ha da subito recuperato terreno sulla testa della corsa per poi guadagnare terreno nel giro finale e “impennare” la sua bici sul traguardo.

Rimane nelle mani dell’ASD GagaBike Team il primato provvisorio nella classifica generale del Campionato Italiano di Società, dopo i successi raccolti dalla società piacentina nel weekend di Nalles. Dopo 2 prove su 6 disputate, in seconda piazza c’è il Santa Cruz Rockshox Pro Team mentre al terzo posto la Ciclistica Rostese.

E mentre cala il sipario sulla 23.a edizione, si comincia già a pensare alla prossima: “da domani cominciamo i lavori per la 24.a!” esclama entusiasta Florian Pallweber, a capo del comitato organizzatore che ha regalato tre giorni di grande sport e spettacolo a Nalles: “siamo davvero soddisfatti di questa manifestazione, non sono mancati i campioni, i duelli accesi… insomma, tutto il bello della MTB”. Appuntamento al 2025!

Esordienti maschile 1° anno

1 Engele Franz Asc Kardaun-Cardano 0:29:50; 2 Turatta Alessandro Team Verona Mtb 0:29:55; 3 Quattrone Davide Ciclistica Rostese 0:30:08; 4 Brutti Simone S.C. Barbieri 0:30:23; 5 Maglietti Nicolo’ Asd Mtb I Cinghiali 0:30:26; 6 Grazian Giulio Torre Bike 1980 A.S.D. 0:30:51; 7 Ducco Edoardo Ciclistica Rostese 0:31:07; 8 Palermo Jacopo Velo’ Montirone 0:31:56; 9 Finetto Alberto Hellas Monteforte 0:31:58; 10 Poggi Tommaso Asd Gagabike Team 0:32:00

Esordienti femminile 1° anno

1 Righetto Irene A.S.D. Team Velociraptors 0:32:23; 2 Bodini Marta A.S.D. Monticelli Bike 0:32:49; 3 Lunghi Carlotta Gravity Games Racing Team 0:33:04; 4 Flaviani Eleonora Asd Mtb Novagli 0:33:09; 5 Signorelli Carolina Santa Cruz Rockshox Pro Team 0:33:11; 6 Campana Anna Ciclisti Valgandino 0:34:08; 7 Scuderi Greta Asc Kardaun-Cardano 0:34:24; 8 Orrù Aurora Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna 0:34:38; 9 Del Ponte Zoe Bettini Bike Team 0:34:55; 10 Capaldi Nicole Raffaela Racing Team Rive Rosse 0:35:51

Esordienti maschile 2° anno

1 Acanfora Mattia Santa Cruz Rockshox Pro Team 0:27:41; 2 Gualtieri Matteo Jacopo Uc Costamasnaga 0:28:57; 3 Careri Michel Orange Bike Team 0:29:09; 4 Sommacampagna Lorenzo Aquile Team Fumane 0:29:14; 5 Tremblan Raphael Lupi Valle D’Aosta 0:29:21; 6 Chivilo’ Federico Zero Asfalto 0:29:36; 7 Soddu Marco Bike Movement-Trentinoerbe 0:29:45; 8 La Capria Matteo Melavi’ Tirano Bike 0:29:47; 9 Fossati Tommaso Racing Team Rive Rosse 0:30:04; 10 Pirovano Mattia Ktm Alchemist P. Brenta Brakes 0:30:23

Esordienti femminile 2° anno

1 Pink Sandra Crazy Cross Biker 0:30:52; 2 Sardi Giorgia Asd Gagabike Team 0:30:54; 3 Prataviera Caterina Carbonhubo Cmq 0:31:06; 4 Raimondo Gioia Racing Team Rive Rosse 0:31:40; 5 Vadori-Hamedinger Valentina Team Sport Am Wörthersee 0:31:43; 6 Trampus Nicole Caprivesi 0:31:59; 7 Sostarko Tajda Calcit Bike Team 0:32:12; 8 Maifrè Beatrice Melavi’ Tirano Bike A.S.D. 0:32:23; 9 Anzisi Rebecca Jam’s Bike Team Buja 0:33:03; 10 Cristini Sofia A.S.D. Monticelli Bike 0:33:31

Allievi maschile 1°anno

1 Bettinelli Francesco Scuola Mtb San Paolo D’Argon 0:40:53; 2 Armanasco Raffaele U.S.Biassono 0:41:08; 3 Cingolani Tommaso Zero24 Cycling Team 0:41:25; 4 Pinna Roberto Santa Cruz Rockshox Pro Team 0:41:31; 5 Piras Stefano Pol. Quiliano Bike Marchisio 0:41:37; 6 Fasoli Riccardo Speed Bike Rocks 0:42:01; 7 Oliveri Mattia Pol. Quiliano Bike Marchisio 0:42:10; 8 Cavalleri Mattia Ktm Academy Le Marmotte 0:42:20; 9 Iachetta Alessandro Ciclistica Rostese 0:42:22; 10 Bosio Giovanni Cicli Fiorin Cycling Team Asd 0:42:39

Allievi femminile 1°anno

1 Signorelli Mariachiara Santa Cruz Rockshox Pro Team 0:43:20; 2 Righetto Nicole Team Velociraptors 0:44:04; 3 Lercher Nadia Bike Team Gais Asv 0:46:07; 4 Vallone Giulia Asd Pol.Va Quiliano Bike Marchisio 0:46:16; 5 Gatto Angelica Team Giomas 0:46:16; 6 Tommasi Anna Mtb Aquile Team Fumane 0:46:44; 7 Zipoli Elisa Ktm Academy Le Marmotte 0:46:46; 8 Basso Camilla S.S.D. Pedale Feltrino 0:46:52; 9 Messmer Sophie Ksv – For Fun Cycling Team 0:47:22; 10 Cafueri Rachele A.S.D. Bandiziol Cycling Team 0:48:02

Allievi maschile 2°anno

1 Hettegger Michael Rc Arbö Sk Vöest 0:39:55; 2 Grigolini Filippo Jam’s Bike Team Buja 0:40:03; 3 Putaggio Jacopo Ucla1991 Bikebusters Gpservizi 0:40:06; 4 Falciani Michele Ktm Alchemist Brenta Brakes 0:40:25; 5 Costa Paolo G.S. Lupi Valle D’aosta 0:40:48; 6 Santoni Giacomo Asd Gagabike Team 0:40:50; 7 Pallhuber Franz Rh Racing Kronplatzking 0:41:12; 8 Mania Samuele Jam’s Bike Team Buja 0:41:26; 9 Soprani Marco Asd Gagabike Team 0:41:47; 10 Garbaccio Valina Alessandro Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna 0:41:54

Allievi femminile 2°anno

1 Terpin Eva Rajd Ljubljana 0:42:31; 2 Azzetti Nicole Four Es Racing Team 0:43:33; 3 Giangrasso Elisa Biesse – Carrera 0:44:25; 4 Bertino Sara Ciclistica Rostese 0:45:05; 5 Bravi Valentina Asd Gagabike Team 0:45:23; 6 Pink Anja Crazy Cross Biker 0:45:51; 7 Bianchi Elisa Flandres Love – Sportland 0:46:10; 8 Canzian Nicole A.S.D. Bandiziol Cycling Team 0:46:14; 9 Pletzer Lina Rc Panaceo Kac 0:46:17; 10 Telser Katharina Sunshine Racers Nals 0:46:53