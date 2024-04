Cesano Boscone – “Genitori sintonizzati”: ascolto e supporto per mamme e papà

Gli incontri intendono fornire gli strumenti e promuovere il benessere delle famiglie e dei minori nelle diverse fasce di età, dai 3 ai 13 anni

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (8 aprile 2024) – Prenderà il via giovedì 18 aprile “Genitori sintonizzati”: un ciclo di incontri di ascolto e supporto con l’èquipe di “Anagramma psicologi associati”, organizzati con l’obiettivo di fornire a mamme e papà gli strumenti e di promuovere il benessere delle famiglie e dei minori nelle diverse fasce di età, dai 3 ai 13 anni.

Gli appuntamenti si svolgeranno nei locali della biblioteca comunale, in Villa Marazzi, via D. Alighieri 47: per i genitori di bambini dai 3 ai 5 anni sabato 20 aprile, 11, 18 e 25 maggio alle ore 14.30; per i genitori dei bambini da 6 a 10 anni domenica 21 aprile e 5, 12 e 9 maggio alle ore 16; per i genitori di bambini da 11 a 13 anni giovedì 18 aprile e 2, 23 e 30 maggio alle ore 18.45. Per iscriversi, occorre contattare la biblioteca allo 0248694.400.

“Genitori sintonizzati” è una estensione del progetto “Cesano insieme”, avviato lo scorso ottobre grazie al finanziamento del bando di Regione Lombardia. Le attività sono iniziate con la formazione degli insegnanti e la realizzazione di uno sportello psicologico nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado che si sta confermando molto utile. Per i più piccoli sono state messe a disposizione le figure di uno psicologo e di un pedagogista, mentre i più grandi (scuola primaria e secondaria) possono usufruire del supporto di uno sportello, cui rivolgersi liberamente oppure su indicazione degli insegnanti. Lo sportello è disponibile anche per i docenti e i genitori.

Redazione