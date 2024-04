LA CASA DELLA PSICOLOGIA ARRIVA ANCHE A BRESCIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2024 – Recentemente nel territorio bresciano è emersa una situazione di malessere tra gli adolescenti superiore a quella attesa: si stima che in provincia di Brescia il 20% dei bambini e ragazzi soffre di un problema neuropsichico. Per questo tipo di problemi dell’età evolutiva servono adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la cura sia di coordinamento sul sistema sanitario, educativo e sociale.

Anche per monitorare meglio questa emergenza, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, da tempo impegnato nella promozione e nella diffusione della cultura psicologica attraverso l’organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico, apre le porte della Casa della Psicologia anche a Brescia.

Gli eventi della Casa della Psicologia di Brescia si terranno presso lo Spazio Cascina Parco Gallo in via Corfù, 100, e presso il Museo Mille Miglia in Viale della Bornata 123 a Sant’Eufemia (Bs), due location tra le più belle e facilmente raggiungibili per chi arriva dalla città o dalla provincia. Inoltre la sala della Cascina Parco Gallo potrà essere utilizzata gratuitamente dagli iscritti all’OPL residenti a Brescia come sede per iniziative organizzate autonomamente.

La psicologia è da sempre una scienza viva caratterizzata dalla fortissima interconnessione con la vita delle persone, con i mutamenti sociali ed economici, con i cambiamenti di costume e di pensiero, il cui contributo si sviluppa all’interno di uno scambio biunivoco con la società. Quest’ultima infatti chiede alla psicologia di trovare risposte ai problemi del presente e beneficia della capacità di questa di rinnovarsi continuamente. L’organizzazione di eventi e momenti di incontro periodici può essere un’opportunità preziosa per la diffusione della cultura psicologica e per facilitare l’interazione tra professionisti del settore, pubblico non specialista e l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL).

La Casa della Psicologia di Brescia aprirà la stagione con un evento che avrà luogo il 9 aprile alle 20.45 alla Cascina parco Gallo di Brescia dal titolo “Impotenti e confusi: adulti di fronte all’adolescenza. Quali strategie?”. Il seminario vuole essere un momento di riflessione sulle fatiche degli adulti nella relazione con gli adolescenti e sugli strumenti da adottare per supportare al meglio questi ultimi nel loro percorso di crescita.

“Questa nuova sperimentazione – dichiara Davide Baventore, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e coordinatore del progetto Casa della Psicologia di Milano e Brescia – ci permetterà di valutare la bontà dell’iniziativa per strutturarla negli anni futuri: abbiamo scelto di partire da Brescia, che è la provincia con il maggior numero di iscritti all’Ordine degli Psicologi dopo Milano. Puntiamo a promuovere anche a Brescia un modello di eventi culturali con cadenza regolare per alimentare un proficuo scambio intellettuale e culturale e offrire agli iscritti del territorio un’occasione di incontro tra di loro e con l’Ordine, al fine di far crescere la cultura psicologica, anche attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse e di personaggi del mondo culturale”.

Il comitato scientifico della Casa della Psicologia di Brescia è composto da: Davide Baventore, Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia; Valentino Ferro, Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia; Francesco Bocci, Psicologo Psicoterapeuta specializzato in psicoterapia dinamica presso l’Istituto Alfred Adler di Milano; Gianni Cambiaso, Direttore didattico della sede di Brescia della Scuola di specializzazione Mara Selvini Palazzoli; Marialuisa Gennari, Professore associato di Psicologia Clinica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Tiziana Scalvini, Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico intersoggettivo.

Redazione