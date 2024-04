Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma ospiterà il “Secondo incontro dei Musei Etnografici”

(mi-lorenteggio.com) Parma, 8 aprile 2024 – Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma mercoledì 10 aprile – dalle 13.30 – ospiterà il “Secondo incontro dei Musei Etnografici”.

Direttori, curatori e archivisti provenienti da tutte le istituzioni museali italiane dedicate all’etnografia e antropologia arriveranno a Parma per fare il punto sulle più impellenti questioni in tema museale.

Saranno 4 i tavoli di lavoro attorno ai quali si suddivideranno i professionisti:

“Etica del Collezionare”, “Musei e comunità”, “Pratiche della conservazione”, “Formalizzazione di rete e istanze nazionali”.

Importanti esperti d’arte, etnografia, antropologia si confronteranno sulle più cogenti problematiche legate al mondo museologico e museografico nel prezioso contesto del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, che vanta opere di prestigio internazionale.

Il museo cittadino di Viale San Martino sarà dunque teatro di importanti dibattiti, accogliendo esponenti illustri del mondo della cultura provenienti dal Mudec – Museo delle Culture, Museo Popoli e Culture del Centro Pime di Milano, Museo delle Civiltà MuCiv di Roma, Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” di Genova, Museo Stibbert di Firenze, Musei Civici di Reggio Emilia, il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza insieme a molti altri musei statali, comunali, universitari, missionari e privati.

La giornata è organizzata dal Mudec – Museo delle Culture e dal Museo d’Arte Cinese ed Etnografico.

Marina Pugliese, direttrice del Mudec, afferma: “Dopo il successo della prima riunione al Mudec, siamo molto contenti che il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma ospiti questa importante seconda riunione dove si affronteranno più nello specifico alcuni temi d’attualità per i musei etnografici sui quale cercheremo delle linee di condotta condivise. L’adesione è altissima e rappresenta la realtà dei musei etnografici su tutto il territorio nazionale”.

Chiara Allegri, direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, aggiunge: “La volontà di ospitare il secondo incontro dei Musei Etnografici, a seguito del primo incontro al Mudec di Milano, è scaturita dal desiderio di far conoscere il nostro museo a professionisti di altre istituzioni con le quali programmare le prossime, nonché nuove, sfide del nostro lavoro.

Occasioni come questa sono fondamentali per valorizzare Parma dal punto di vista culturale finalizzando l’obiettivo non solo alla migliore esposizione del nostro patrimonio, bensì alla definizione di un nuovo ruolo nazionale della nostra città nel campo dello studio delle culture del mondo”.

Per informazioni:

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale San Martino, 8 – 43123 Parma

Tel: 0521 257337

Sito web: www.museocineseparma.org

E-mail: info@museocineseparma.org

Orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La domenica dalle 15 alle 19.

Redazione