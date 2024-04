Milano. 40enne gambizzato in viale Marche e trasportato al Niguarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2024 – Intorno alle ore 18.17, in viale Marche, all’altezza del civico 93, un 40enne italiano è stato ferito con colpi d’arma da fuoco alle gambe in strada, davanti alla sua auto, una Lancia Delta, parcheggiata sull’antistante marciapiede. Sul posto è giunta un’ambulanza insieme ad un’automedica, il cui personale sanitario ha soccorso il ferito e, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono giunti i Carabinieri nucleo radiomobile della compagnia Duomo, che indagano per risalire all’autore e al movente. Fondamentali, per le indagini, saranno anche le numerose immagini di telecamere di videosorveglianza.

V. A.