I prossimi eventi di aprile 2024 presso il Centro Civico Morosini – Biblioteca Comunale “don Luigi Negri” di Rosate

Venerdì 12 aprile e 19 aprile 2024 – ore 15.30

Make Up Tips . . . per ogni occasione!

Due incontri di make-up dedicati alle giovanissime per riscoprire e valorizzare la propria bellezza.

Conducono: Aurora Aziani (make-up artist) e Fanny Bergantin (psicologa psicoterapeuta)

Per info e iscrizioni: mammamiarosate@gmail.com – tel: 3356705425

Età: da 13 a 18 anni (max 10 posti)

Da sabato 13 a sabato 27 aprile 2024

Mostra “In treno con Teresio Olivelli”

Il Comune di Rosate – ANPI sezione Cantoni e Allevi Rosate e sezione Valsassina – Biblioteca comunale, presentano la mostra “In Treno con Teresio Olivelli” dal 13 al 27 aprile 2024 presso il Centro civico Morosini.

Inaugurazione sabato 13 aprile ore 10:30

Sabato 13 aprile 2024 – ore 15.30

Decluttering: consigli e strategie per una casa sana e felice.

Il Comune di Rosate presenta “Decluttering: dai una svolta alla tua vita”: conferenza sul benessere abitativo a cura del consulente Stefano Grimelli.

Un evento pensato per guidarti nella creazione di uno spazio domestico che favorisca il tuo equilibrio mentale, fisico ed emotivo. Ti invitiamo a partecipare a questa conferenza, dove potrai acquisire conoscenze pratiche e consigli utili per trasformare la tua casa in un luogo di benessere e armonia. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua qualità della vita attraverso il potere del tuo spazio abitativo!

Domenica 14 aprile 2024 dalle 15.30

Game Day

Un pomeriggio di gioco in oratorio.

Mettiti alla prova! Tre postazioni, un solo obiettivo: divertirsi!

Come sempre, si gioca e poi…pizza!

Evento gratuito per ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni

Info e iscrizioni alla mail: info@bibliotecarosate.it

Giovedì 18 aprile 2024 – ore 21.00

BIBLIOCAFFE’

Partecipa al gruppo di lettura Bibliocaffè della biblioteca di Rosate!

Discuteremo insieme del libro “il tempo di vivere con te” di Giuseppe Culicchia.

Condivideremo insieme preziosi consigli di lettura, aneddoti e curiosità!

Per sapere come partecipare scrivi una mail a: info@bibliotecarosate.it

Unisciti al gruppo!

Venerdì 19 aprile 2024 – ore 21.00

Presentazione del libro “Fatale Privilegio” di Annalisa Martino

Letture interpretate da Paola Noè

Dialoga con l’autrice Vittorio Ciocca

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 20 aprile 2024 alle ore 10.30

UN MONDO DI STORIE!

letture animate per bambini 0-5 anni a cura della Biblioteca Comunale “don Luigi Negri” di Rosate

Info e prenotazioni alla mail: info@bibliotecarosate.it

Mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 16.45

TUTTI SU PER TERRA!

lettura e laboratorio creativo per bambini da 4 a 8 anni a cura della Biblioteca Comunale “don Luigi Negri” di Rosate

Info e prenotazioni alla mail: info@bibliotecarosate.it

LETTURE PICCOLISSIME

Continuano in biblioteca le letture piccolissime a cura delle educatrici di Eureka!

Tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.00, letture ed attività per piccolissimi lettori da 0 a 5 anni.

Per info: info@bibliotecarosate.it

SCRIVERE… PER LEGGERE: IL NUOVO CONCORSO LETTERARIO

Siamo lieti di annunciare la prima edizione del concorso letterario “Scrivere… Per Leggere” rivolto ai giovani aspiranti scrittori dai 15 ai 34 anni che risiedono, studiano e/o lavorano in Lombardia. Il concorso è organizzato da Fondazione per Leggere, nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani” e del progetto LE.O.NAR.DO. (LEarning – Orienting – NARrowing – DOing), con la collaborazione di GENLombardia, ANCI LOMBARDIA e con il patrocinio di REGIONE LOMBARDIA.

NUOVO ORARIO!

Vi comunichiamo che dal 26 febbraio 2024 la biblioteca ha ampliato gli orari di apertura!

Ecco il nuovo orario completo:

lunedì: 9.00-13.00 e 15.00 – 19.00

martedì: 9.00-13.00 e 15.00 – 19.00

mercoledì: 9.00-13.00 e 15.00 – 19.00

giovedì: 9.00-13.00 e 15.00 – 19.00

venerdì: 15.00 – 19.00

sabato: 9.00-13.00 e 15.00 – 19.00