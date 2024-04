Aggiornamento sullo sciopero generale nazionale dell’11 aprile

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2024 – Giovedì 11 aprile i sindacati CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutte le categorie.

A Milano il prefetto ha precettato i lavoratori ATM per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati a due eventi che si terranno nella giornata (riunione Ministeriale Trasporti del G7 e l’incontro di calcio Milan-Roma).

Linee ATM

Tutte le linee metropolitane e di superficie saranno in normale servizio

Linee Net

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee extraurbane e urbane di Monza dalle 20 a mezzanotte.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 19:30 alle 22:30.

Motivazioni dei sindacati CGIL e UIL, che hanno proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato “per politiche ed interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; per cambiare la delega fiscale del governo e definire una diversa riforma per un fisco giusto ed equo.

