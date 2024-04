Il Gruppo territoriale M5s Milano Sud-Est elegge Matteo Minoia

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2024 – Matteo Minoia è stato eletto rappresentante del Gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle Milano Sud-Est, al termine della riunione di martedì nove aprile, svoltasi alla presenza del coordinatore provinciale Massimo De Rosa e dei Consiglieri regionali Nicola Di Marco e Paola Pizzighini.

Minoia, nato nel 1973 è residente a San Giuliano Milanese dal 1984, di professione Educatore e docente ITP Laboratorio Informatico, è iscritto al Movimento Cinque Stelle dal 2021: «Credo che la necessità di fare Rete sul territorio sia di vitale importanza per il futuro del Movimento. Non solo, penso che confrontarsi attraverso proposte e iniziative possa essere fondamentale, sia per una migliore collaborazione orizzontale tra comuni limitrofi sui temi del territorio, sia verticale con i nostri punti di riferimento all’interno delle istituzioni Regionali e Nazionali».

Soddisfatto il coordinatore provinciale, Massimo De Rosa (M5s): «Continua il percorso di organizzazione del Movimento Cinque Stelle sui territori. All’interno della provincia milanese sono già attivi quattro gruppi territoriali e l’obiettivo, come dichiarato nel corso dell’ultima assemblea regionale, è quello di crescere ancora. Ringrazio Matteo Minoia per la sua disponibilità, abbiamo bisogno di persone attive all’interno delle comunità, volti che possano diventare riferimento per associazioni e cittadini ancora convinti che lavorare insieme possa davvero cambiare in meglio la qualità della vita all’interno dei nostri Comuni».

Il Gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle Milano Sud-Est coinvolgerà i cittadini dei comuni: Peschiera Borromeo, Pantigliate, Paullo, San Donato Milanese, Mediglia, Tribiano, San Giuliano Milanese, Colturano, Dresano, Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, San Zenone al Lambro e San Colombano al Lambro